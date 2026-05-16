Илияна Йотова заминава за Азербайджан за Срещата на върха на Световния градски форум

В неделя тя ще проведе двустранна среща с президента Илхам Алиев

16 май 2026, 15:28
П резидентът Илияна Йотова ще представлява България на Срещата на върха в рамките на Световния градски форум, който ще се проведе на 17 и 18 май в Баку по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев, съобщава NOVA.

Форумът, организиран под егидата на ООН и създаден през 2001 г., е водеща глобална платформа, посветена на предизвикателствата, свързани с бързата урбанизация - от развитието на градовете и жилищната политика до климатичните промени, икономическото развитие и социалната устойчивост.

Провеждан на всеки две години в различни държави, той се утвърждава като едно от най-значимите международни събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан тази година за първи път ще се състои и среща на върха с участието на държавни и правителствени лидери.

В неделя Йотова ще проведе двустранна среща с президента Илхам Алиев, а в понеделник ще участва в официалната среща на върха и ще направи изказване. Основната тема на форума е „Жилищно осигуряване на света: безопасни и устойчиви градове и общности“.

В българската делегация е включен и кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов. В работата на форума, който продължава до 22 май, ще участват и други представители на местната власт от различни региони на България.

Источник: NOVA    
Илияна Йотова Световен градски форум Баку Азербайджан Урбанизация Градско развитие Устойчиви градове Жилищно осигуряване Среща на върха България
