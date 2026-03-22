Свят

Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Доставките са част от сделка на стойност 8 милиарда долара със САЩ

22 март 2026, 12:56
Източник: БТА

Д оставките на американските изтребители Ф-16Ви (F-16V) за Тайван, които претърпяха забавяния, ще започнат още тази година. Американските заводи, където биват сглобявани, ще работят на „пълни обороти“, съобщи тайванското министерство на отбраната след посещение на високопоставени представители на Тайпе в САЩ, предаде Ройтерс.

Тайван, който е изправен пред нарастваща военна заплаха от Пекин, се оплака от неколкократни забавяния в доставките на оръжие от САЩ, включително на изтребители Ф-16Ви.

През 2019 г. САЩ одобриха сделка на стойност 8 милиарда долара за продажба на изтребители Ф-16 на „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) за Тайван. Така флотилията от тайвански Ф-16 трябва да нарасне до над 200 самолета, въпреки че проектът беше засегнат от проблеми, в това число и софтуерни.

Тайванският заместник-министърът на отбраната Сю Съ-чиен, придружен от заместник-началника на щаба на военновъздушните сили Тиен Чун-и, посети в понеделник завода на „Локхийд Мартин“ в Южна Каролина, където биват сглобявани изтребители Ф-16Ви, за да разгледа първия самолет за Тайван, съобщи в изявление в събота вечерта министерството на отбраната на Тайван.

Доставките ще започнат тази година, посочи министерството, без да разкрива допълнителни подробности.

„Локхийд Мартин“ е назначила няколкостотин души за работата по сглобяването на останалите самолети и „няма затруднения нито при доставките на части, нито при работната ръка; производството върви с пълен капацитет“, се допълва в изявлението.

Локхийд Мартин: Българските F-16 ще са чисто нови

От „Локхийд Мартин“ заявиха, че се ангажират с „предоставянето на съвременни средства за възпиране в подкрепа на целите на Тайван в областта на сигурността“.

„Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с правителството на САЩ, за да ускорим доставките, където това е възможно“, се посочва в изявлението.

Тъй като изтребителят Ф-16Ви е нова конфигурация, специално проектирана за Тайван, все още са необходими продължителни тестови полети за фина настройка на системите му, а тестовете трябва да се провеждат внимателно, обясниха от тайванското министерство.

Източник: БТА    
Ф 16Ви Тайван САЩ Доставки на оръжие Забавяния Локхийд Мартин Военна заплаха Изтребители Отбрана Производство на самолети
По темата

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 15 часа
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 17 часа
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 18 часа
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 18 часа
Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Свят Преди 5 минути

Лондон ще работи със съюзниците за деескалация на конфликта

С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

Парламентарни избори Преди 2 часа

Ограниченията гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

България Преди 4 часа

За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми

Къде са публикувани официалните кандидатски листи за парламентарните избори на 19 април

Парламентарни избори Преди 4 часа

Вижте повее по темата в следващите редове

Кой има право да гласува на изборите за Народно събрание на 19 април

Парламентарни избори Преди 4 часа

Правото да избира народни представители имат само определени категории граждани, уточняват от ЦИК

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

Любопитно Преди 4 часа

Паметта на двамата светци показва духовното извисяване и християнската твърдост

Япония може да участва в разминирането на Ормузкия проток при постигане на примирие

Свят Преди 4 часа

Министър Мотеги заяви, че безопасността на корабоплаването е „изключително важна“

Пожари в Перник и на „Капитан Андреево“, има двама ранени

България Преди 4 часа

Жена на 80 г. пострада в Перник, шофьор на тир - на „Капитан Андреево“

Хеликоптер се разби по време на мисия Катар

Свят Преди 5 часа

Шест души загинаха

Г-7 е в готовност да предприеме действия в защита на световните енергийни доставки

Свят Преди 5 часа

Г-7 потвърждава важността на защитата на морските пътища и стабилността на глобалните доставки

Трагедия в италианските Алпи - лавина затрупа скиори

Свят Преди 6 часа

От началото на сезона жертвите при лавини в Европа вече са 127

Киев остана без ток и вода след инцидент в електропреносната мрежа

Свят Преди 6 часа

Аварийни екипи работят за възстановяване на снабдяването в райони източно от Днепър

Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

Свят Преди 6 часа

Ирански ракети поразиха Израел и военна база на САЩ, конфликът навлиза в нова фаза

Националната електропреносна мрежа в Куба се срина за втори път тази седмица

Свят Преди 6 часа

Мащабното прекъсване идва след поредица от аварии и американско петролно ембарго

Удар по болница в Судан, най-малко 64 загинали

Свят Преди 6 часа

Сред жертвите има деца, пациенти и медицински персонал, съобщи СЗО

Бенямин Нетаняху: Израел ще продължи ударите срещу Иран на всички фронтове

Свят Преди 6 часа

Близо 100 души са ранени при ракетни атаки срещу Арад и Димона

