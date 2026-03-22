Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Д оставките на американските изтребители Ф-16Ви (F-16V) за Тайван, които претърпяха забавяния, ще започнат още тази година. Американските заводи, където биват сглобявани, ще работят на „пълни обороти“, съобщи тайванското министерство на отбраната след посещение на високопоставени представители на Тайпе в САЩ, предаде Ройтерс.

Тайван, който е изправен пред нарастваща военна заплаха от Пекин, се оплака от неколкократни забавяния в доставките на оръжие от САЩ, включително на изтребители Ф-16Ви.

През 2019 г. САЩ одобриха сделка на стойност 8 милиарда долара за продажба на изтребители Ф-16 на „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin) за Тайван. Така флотилията от тайвански Ф-16 трябва да нарасне до над 200 самолета, въпреки че проектът беше засегнат от проблеми, в това число и софтуерни.

🇹🇼Vice Minister of National Defense Hsu Szu-chien led a delegation to the United States on March 16 (ET), visited the #F16Block70 production line in South Carolina and witnessed the first aircraft completing its #AcceptanceCheckFlight by @LockheedMartin.

The delegation also… pic.twitter.com/YRATqiEMFp — 青年日報 Youth Daily News, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@YDN_NEWS) March 21, 2026

Тайванският заместник-министърът на отбраната Сю Съ-чиен, придружен от заместник-началника на щаба на военновъздушните сили Тиен Чун-и, посети в понеделник завода на „Локхийд Мартин“ в Южна Каролина, където биват сглобявани изтребители Ф-16Ви, за да разгледа първия самолет за Тайван, съобщи в изявление в събота вечерта министерството на отбраната на Тайван.

Доставките ще започнат тази година, посочи министерството, без да разкрива допълнителни подробности.

„Локхийд Мартин“ е назначила няколкостотин души за работата по сглобяването на останалите самолети и „няма затруднения нито при доставките на части, нито при работната ръка; производството върви с пълен капацитет“, се допълва в изявлението.

Локхийд Мартин: Българските F-16 ще са чисто нови

От „Локхийд Мартин“ заявиха, че се ангажират с „предоставянето на съвременни средства за възпиране в подкрепа на целите на Тайван в областта на сигурността“.

„Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с правителството на САЩ, за да ускорим доставките, където това е възможно“, се посочва в изявлението.

Тъй като изтребителят Ф-16Ви е нова конфигурация, специално проектирана за Тайван, все още са необходими продължителни тестови полети за фина настройка на системите му, а тестовете трябва да се провеждат внимателно, обясниха от тайванското министерство.