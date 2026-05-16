Лекарка предизвика смъртоносна катастрофа заради високите си токчета

Мнозина твърдят, че лекарката е загубила контрол над колата и е причинила катастрофата заради неудобните си обувки

16 май 2026, 19:53
В Китай лекарка от Централната болница в Цяндзян се блъсна в насрещно движение и причини фатална катастрофа, съобщава AsiaOne. 

57-годишна жена на име Хе карала бял мерцедес с превишена скорост, блъснала няколко коли и „паркирала“ на тротоара. Няколко пешеходци са били ударени. Шестима са били откарани в болница, а други двама са загинали. Самата жена е невредима, макар е била „разтреперана цялата“, когато излязла от колата. В кръвта ѝ не са открити алкохол или наркотици. 

Потребители на интернет отбелязаха, че Хе е носила високи токчета. Мнозина твърдят, че лекарката е загубила контрол над колата и е причинила катастрофата заради неудобните си обувки. 

В Цяндзян шофирането на високи токчета е строго забранено и се наказва с глоба от 100 юана и отнемане на две от 12-те наказателни точки в шофьорската книжка. „Високи токчета? Тя изобщо явявала ли се е шофьорски изпит?“, разгневи се един от коментаторите в социалните мрежи.

