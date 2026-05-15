Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата“, полицията ги спря с блокади

Г ръцката полиция е успяла засега да предотврати придвижването на протестиращи земеделски производители към граничния пункт „Кулата – Промахон“ на българо-гръцката граница, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.
Силите на реда са изградили блокади по пътищата в Северна Гърция, за да не допуснат трактори и протестиращи фермери да достигнат до граничния преход, който е ключов за движението между България и Гърция.
Към момента земеделците са останали на протест на пътен възел край село Левконас, близо до град Серес. В района движението е затруднено и се пренасочва по обходни маршрути.
- Заплаха за блокада на границата
Още по-рано фермерските организации предупредиха, че възнамеряват да блокират граничния пункт „Кулата – Промахон“, тъй като според тях гръцкото правителство не е изпълнило обещаните мерки за подкрепа на сектора.
Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители, които според тях са поставени под сериозен икономически натиск.
Местни медии съобщават, че основните причини за недоволството са рязко повишените цени на горивата, торовете и електроенергията, както и ниските изкупни цени на продукцията.
Според представители на протестиращите много фермери в страната работят на кредит и са изправени пред риск от фалити.
- Земеделските протести в Гърция продължават от години
Подобни блокади и демонстрации не са прецедент в Гърция. През последните години фермерите неколкократно организираха мащабни протести, като често използват трактори и земеделска техника за затваряне на магистрали и гранични пунктове.
Граничният преход „Кулата – Промахон“ е сред най-често засегнатите точки, тъй като е основен маршрут за туристическия и товарния трафик между България и Гърция.
При предишни фермерски протести се стигаше до километрови опашки от автомобили и тежкотоварни камиони, което създаваше сериозни затруднения за пътуващите и бизнеса от двете страни на границата.
- Напрежението остава
Към момента няма информация дали протестиращите ще направят нов опит да достигнат до границата. Гръцките власти продължават да следят ситуацията, а полицията остава в готовност за евентуална ескалация на напрежението.