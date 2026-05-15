Гръцки фермери тръгнаха към „Кулата“, полицията ги спря с блокади

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители

15 май 2026, 14:18
Г ръцката полиция е успяла засега да предотврати придвижването на протестиращи земеделски производители към граничния пункт „Кулата – Промахон“ на българо-гръцката граница, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Българската граница при „Кулата” под обсада днес

Силите на реда са изградили блокади по пътищата в Северна Гърция, за да не допуснат трактори и протестиращи фермери да достигнат до граничния преход, който е ключов за движението между България и Гърция.

Към момента земеделците са останали на протест на пътен възел край село Левконас, близо до град Серес. В района движението е затруднено и се пренасочва по обходни маршрути.

Гръцки фермери ще блокират общата ни граница

  • Заплаха за блокада на границата

Още по-рано фермерските организации предупредиха, че възнамеряват да блокират граничния пункт „Кулата – Промахон“, тъй като според тях гръцкото правителство не е изпълнило обещаните мерки за подкрепа на сектора.

Протестиращите настояват за по-голяма финансова помощ, компенсации за високите разходи и облекчения за земеделските производители, които според тях са поставени под сериозен икономически натиск.

Гръцките фермери блокираха границата с България

Местни медии съобщават, че основните причини за недоволството са рязко повишените цени на горивата, торовете и електроенергията, както и ниските изкупни цени на продукцията.

Според представители на протестиращите много фермери в страната работят на кредит и са изправени пред риск от фалити.

Пунктовете бяха затворени около денонощие заради блокада на гръцки фермери

  • Земеделските протести в Гърция продължават от години

Подобни блокади и демонстрации не са прецедент в Гърция. През последните години фермерите неколкократно организираха мащабни протести, като често използват трактори и земеделска техника за затваряне на магистрали и гранични пунктове.

Граничният преход „Кулата – Промахон“ е сред най-често засегнатите точки, тъй като е основен маршрут за туристическия и товарния трафик между България и Гърция.

При предишни фермерски протести се стигаше до километрови опашки от автомобили и тежкотоварни камиони, което създаваше сериозни затруднения за пътуващите и бизнеса от двете страни на границата.

  • Напрежението остава

Към момента няма информация дали протестиращите ще направят нов опит да достигнат до границата. Гръцките власти продължават да следят ситуацията, а полицията остава в готовност за евентуална ескалация на напрежението.

Източник: Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров    
Новият списък на богатите на Sunday Times за 2026 г. разкрива зашеметяващ скок в активите на семейство Бекъм. Благодарение на успеха на Интер Маями и модната империя на Виктория, двойката вече притежава над 1,185 млрд. паунда, оставяйки краля зад себе си

Пробив в медицината: Учени откриха как да победим бактериите без антибиотици

Любопитно Преди 16 минути

Изследването е ръководено от Университета на Куинсланд и резултатите са публикувани в научното списание „Сайънс имунолъджи“

Форматът на NOVA регистрира рекордна преднина пред втората телевизия в класацията

Newsweek: Войната с Иран може да съсипе най-големия 4 юли в историята на Америка

Войната в Близкия изток изпразва нефтените резервоари на САЩ с рекордни темпове. Експерти предупреждават за невиждан скок на бензина до 7 долара за галон точно за 250-ия рожден ден на страната, а администрацията на Тръмп спешно търси полезен ход

От 18 май отново ще могат да се изпращат пратки до Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман

Документът определя институционалните, финансовите и административните условия за работата на специалния съд

Не пропускайте кулминацията в първото у нас брокерско риалити тази събота от 20:00 ч.

При специализирана операция са задържани двама души, както и две превозни средства

Управляващите готвят механизъм за сравнение на цените, но експерти предупреждават за риск от прекомерна намеса на пазара

Благотворителното бягане обедини служители, семейства и любители на спорта около каузата на параолимпийските атлети

Посетители на заведение в Лос Анджелис останаха втрещени от поведението на Бритни Спиърс. Свидетели твърдят, че певицата е издавала лаещи звуци и е размахвала нож, докато екипът ѝ се е опитвал да я овладее. Представители на звездата обаче отричат всичко

Тя с нараняване в областта на главата

Датският кралски двор съобщи, че кралица Маргрете II е приета по спешност в болница в Копенхаген след прекаран инфаркт. 86-годишният монарх, който абдикира в началото на годината, остава под постоянно медицинско наблюдение от водещи специалисти

До момента са докладвани близо 250 случая и десетки смъртни случаи

Те Арикинуи Куини Нга Уай хоно и те по се срещна с крал Чарлз III и принц Уилям. Историческата визита в Лондон подчерта силата на маорските традиции и 200-годишната връзка с Британската корона в контекста на съвременните екологични предизвикателства

