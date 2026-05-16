Свят

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам

16 май 2026, 14:29
В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола
Източник: БТА

А фриканската здравна агенция съобщи, че в ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола, съобщи ДПА.

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам. Африканската здравна агенция отбелязва, че при предишните огнища на заболяването най-често е бил разпространяван по-познатият вариант на вируса. Според Националните институти по здравеопазване на САЩ смъртността при по-редкия щам е около 37%, докато при по-познатия такъв тя може да достигне до 90%.

Тревога в Африка: Обявиха нова епидемия от Ебола в Конго

Досега са потвърдени четири смъртни случая в провинция Итури в североизточната част на ДР Конго, която граничи с Уганда и Южен Судан. В Уганда също има регистриран един смъртен случай със същия вариант на вируса.

В ДР Конго има 246 предполагаемо заразени с ебола и 65 смъртни случая. Към момента в Уганда не са потвърдени локални инфекции. Това е 17-ото огнище на ебола в страната от 1976 г. насам, когато е регистриран първият случай на заболяването.

Ебола отново плъзна в Африка

Световната здравна организация е получила първите сигнали за възможни случаи в началото на този месец, изпратила е експерти в засегнатия район и е отпуснала 500 хиляди долара за спешни мерки.

Африканската здравна организация изрази безпокойство заради риска вирусът да се разпространи, тъй като настоящото огнище е в граничен градски район с интензивно придвижване на хора. Властите съобщиха, че са засилили проверките по границите, изолират контактните лица и са задействали спешни екипи в рисковите райони.

Ебола ДР Конго Огнище на ебола Рядък щам СЗО Африканска здравна агенция Смъртност Уганда Граничен район Спешни мерки
Последвайте ни

По темата

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

carmarket.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 17 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 15 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 15 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Свят Преди 46 минути

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България Преди 1 час

Сравнение на цените в Петрич и Северна Гърция показва минимална разлика в сметката

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Свят Преди 3 часа

Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България

Свят Преди 3 часа

Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

Свят Преди 3 часа

Търговски сделки на фона на продължаващата война в Иран и противоречията относно Тайван – затоплят ли се отношенията между САЩ и Китай

"Шамар в лицето": Републиканци критикуват Пентагона за решението за Полша

"Шамар в лицето": Републиканци критикуват Пентагона за решението за Полша

Свят Преди 4 часа

Висши представители на американската армия също изглежда са били изненадани от внезапното решение на администрацията

<p>Акула уби мъж край остров Ротнест</p>

Акула уби мъж край остров Ротнест в Западна Австралия

Свят Преди 4 часа

Спасителни екипи не са успели да го реанимират, полицията разследва инцидента

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус“ в посока Варна

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус“ в посока Варна

България Преди 4 часа

Променена е организацията на трафика при 9-ия километър, като автомобилите се пропускат по изпреварващата лента.

<p>САЩ са ликвидирали втория човек в йерархията на &quot;Ислямска държава&quot;</p>

Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на "Ислямска държава"

Свят Преди 5 часа

Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия

Заради фалшиви срокове на годност: БАБХ унищожава почти тон био храни

Заради фалшиви срокове на годност: БАБХ унищожава почти тон био храни

България Преди 5 часа

Причините са от манипулиране на срокове на годност и липса на проследимост до съхранение на продукти с изтекла годност заедно с годни

<p>Тръмп и Си Цзинпин с &quot;нов етап&quot; в отношенията, но останаха дълбоки разногласия (ОБЗОР)</p>

Между топовните салюти, чая и розите: Тръмп и Си Цзинпин с "нов етап" в отношенията, останаха дълбоки разногласия

Свят Преди 5 часа

Визитата бе белязана от тържествени церемонии и дипломатически жестове, докато ключовите конфликти между Вашингтон и Пекин останаха нерешени

Два дни, посветени на родителството: Форумът на „Ох, на мама“ стартира в НДК с нови знания и изненади

Два дни, посветени на родителството: Форумът на „Ох, на мама“ стартира в НДК с нови знания и изненади

Любопитно Преди 5 часа

Местата за лекционната програма бяха изчерпани дни преди старта, но експо зоната ще посрещне всички с богато разнообразие

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

България Преди 6 часа

Българската певица откри втория полуфинал на конкурса във Виена с песента "Бангаранга"

Духовният път на един от ранните египетски монаси от IV век

Духовният път на един от ранните египетски монаси от IV век

Любопитно Преди 6 часа

Живот, подвизи и духовно наследство в златната епоха на монашеството

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Един загина, а десетки пострадаха при изтичане на токсично вещество в Бавария

Свят Преди 6 часа

Разследващите все още не могат да установят какво е било токсичното вещество

<p>Мъск изстреля &quot;Карго Драгън&quot; към Космоса</p>

"Спейс Екс" изпрати товарен кораб към МКС

Свят Преди 7 часа

Корабът доставя 2,9 тона оборудване и научни експерименти до МКС

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

От абитуриентския бал до короната: Деница Малчева е новата Царица Роза

Edna.bg

Рийз Уидърспун с майчина гордост: Синът ѝ Дийкън завърши университета

Edna.bg

Официално: Роберт Левандовски се сбогува с Барселона

Gong.bg

Кошмар в Рим! Тежка паник атака за Синер броени дни преди Ролан Гарос (ВИДЕО)

Gong.bg

Ексклузивно днес в „Офанзива“: Говори Алина, непокорната дъщеря на Фидел Кастро

Nova.bg

NOVA със специален пратеник за финала на „Евровизия“: Хиляди фенове са се събрали около залата

Nova.bg