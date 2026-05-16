Свят

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения

16 май 2026, 14:04
И зраел нанася нови удари по южната част на Ливан, след като нареди на жителите на девет села да се евакуират, въпреки удължаването с месец и половина на прекратяването на огъня, договорено по време на преговорите между двете страни във Вашингтон, предаде Франс прес.

"Израелските сили за отбрана започнаха да нанасят удари по инфраструктурата на "Хизбула" в няколко района в южната част на Ливан", заяви израелската армия в съобщение.

Ливанската национална информационна агенция ННА съобщи за удари по най-малко пет села в южната част, предшествани от масово изселване на жителите към Сайда и Бейрут.

Преди това израелската армия беше наредила на жителите на девет села в районите на Сайда и Набатие да ги евакуират в очакване на удари.

Ударите по опустошената южна част на Ливан продължават въпреки обявеното в петък вечерта удължаване на примирието, влязло в сила на 17 април между двете страни, което трябваше да изтече в неделя.

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения.

Проиранската организация "Хизбула" се противопоставя на тези преговори и продължава да поема отговорност за атаки срещу израелската армия, която понастоящем окупира част от южната част на страната, както и спорадични удари срещу северната част на Израел.

Ливан беше въвлечен в регионалната война с Иран на 2 март и оттогава бяха убити близо 3 000 души, а над един милион са били разселени, според официалните данни.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
