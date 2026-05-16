Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

О сем водолази от малдивската брегова охрана се включиха в издирванията, целящи да да открият телата на четирима от петимата италианци, загинали при най-смъртоносната водолазна катастрофа в архипелага, съобщи италианското външно министерство, цитирано от АНСА и Франс прес.

"Първите двама водолази вече са се потопили, за да идентифицират и маркират точно входната точка на поредицата от пещери, в които са изчезнали италианските гмуркачи", съобщи министерството в изявление тази сутрин.

Жертвите са извършвали дълбоководно гмуркане в пещера на атола Вааву, разположен на около 90 минути с бърза лодка от столицата Мале. Тялото на един от италианските водолази беше намерено в пещера на дълбочина 60 метра. Водолазите ще работят на смени, за да се опитат да локализират останалите тела и да ги изнесат на повърхността.

BREAKING: 🇮🇹 Five Italian divers found dead during underwater cave exploration in the Maldives.



The group went missing after descending nearly 50 meters from the vessel Duke of York. Search teams later recovered the bodies, including at least one inside a cave.



Яхтата с останалите двадесет италиански туристи, придружаващи загиналите водолази, "току-що е пристигнала" в Мале, уточни министерството. Малдивите са отнели лиценза за експлоатация на кораба в очакване на резултатите от разследването.

Италианското външно министерство обяви в четвъртък вечерта смъртта на пет свои граждани. Жертвите са преподавателка по морска биология, нейната дъщеря и двама млади изследователи, съобщи университета в Генуа, където и четиримата са учили или работили. Петата жертва е техният инструктор по гмуркане.

Малдивската полиция ще предостави на италианците екип за психологическа подкрепа, съобщи министерството.