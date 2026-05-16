Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

Б ългарската национална телевизия информира българските зрители и почитатели на конкурса „Евровизия 2026“, които се намират извън територията на страната, че съгласно правилата и лицензионните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), БНТ има право да излъчва конкурса на живо единствено на територията на Република България – в ефира на БНТ 1.

Живеещи или пребиваващи извън страната фенове на песенния конкурс могат да проследят големия финал на 16 май (събота) от 21:00 CEST на официалния YouTube канал на „Евровизия“, където събитието ще бъде достъпно за международната аудитория. „Евровизия 2026“ ще се излъчва и по обществените телевизионни канали във всички участващи държави.

След впечатляващото си представяне на втория полуфинал, DARA класира страната ни на големия финал на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. За България може да се гласува от целия свят с №12 – по телефон, чрез SMS или на сайта WWW.ESC.VOTE, в зависимост от това къде се намирате. Ако сте в участваща държава, инструкции как да гласувате ще бъдат показани на екрана по време на излъчванията. Ако сте в останалата част на света, може да гласувате на WWW.ESC.VOTE.

На финала в събота DARA излиза с №12, като за България може да се гласува от целия свят: