Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

На финала в събота DARA излиза на сцената под №12 с хита си „Bangaranga“. Поради лицензионни изисквания БНТ ще излъчва шоуто само у нас, но българите в чужбина могат да гледат онлайн в YouTube и да подкрепят страната ни чрез SMS или сайта на конкурса

16 май 2026, 19:26
Казанлък избра "Царица Роза"
Шокиращата трансформация на Redfoo: От върха на Billboard до корта в Египет
Българка стана най-красивият модел на Белгия
Дара излиза под №12 на финала на "Евровизия", шансовете ни за Топ 10 скочиха двойно
Големият победител Денисиньо от Hell's Kitchen: В кухнята съм от 8-годишен, защото нямаше къде да живея! (ВИДЕО)
Талантливият Денисиньо е новият шампион на Hell's Kitchen
Дара се класира първа за финала на „Евровизия" от втория полуфинал
Б ългарската национална телевизия информира българските зрители и почитатели на конкурса „Евровизия 2026“, които се намират извън територията на страната, че съгласно правилата и лицензионните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), БНТ има право да излъчва конкурса на живо единствено на територията на Република България – в ефира на БНТ 1.

Живеещи или пребиваващи извън страната фенове на песенния конкурс могат да проследят големия финал на 16 май (събота) от 21:00 CEST на официалния YouTube канал на „Евровизия“, където събитието ще бъде достъпно за международната аудитория. „Евровизия 2026“ ще се излъчва и по обществените телевизионни канали във всички участващи държави.

След впечатляващото си представяне на втория полуфинал, DARA класира страната ни на големия финал на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. За България може да се гласува от целия свят с №12 – по телефон, чрез SMS или на сайта WWW.ESC.VOTE, в зависимост от това къде се намирате. Ако сте в участваща държава, инструкции как да гласувате ще бъдат показани на екрана по време на излъчванията. Ако сте в останалата част на света, може да гласувате на WWW.ESC.VOTE.

Повече информация за регламента и начина на гласуване зрителите вижте ТУК.

На финала в събота DARA излиза с №12, като за България може да се гласува от целия свят:

  • Албания - SMS 54345 / WWW.ESC.VOTE
  • Армения - SMS 1004
  • Австрия - CALL 0901 050 25-12 / SMS 0901 050 25-12
  • Азербайджан - SMS 9450 / WWW.ESC.VOTE
  • Белгия - SMS 6015 OR 6364
  • Германия - CALL 01371 3636-12 / SMS 99599 / WWW.ESC.VOTE
  • Гърция - CALL 901 901 40-12 / SMS 54222 / WWW.ESC.VOTE
  • Грузия - SMS 95100
  • Дания - SMS 1212 / WWW.ESC.VOTE
  • Естония - CALL 900 70-12 / SMS 15415 / WWW.ESC.VOTE
  • Италия - CALL 894 001-12 / SMS 475 475 0 / WWW.ESC.VOTE
  • Кипър - CALL 900 318-12 / SMS 5511 / WWW.ESC.VOTE
  • Латвия - CALL 902013-12 / SMS 1897 / WWW.ESC.VOTE
  • Малта - SMS 5061 57
  • Норвегия - SMS 26900 / WWW.ESC.VOTE
  • Полша - SMS 74555 / WWW.ESC.VOTE
  • Португалия - CALL 760 200 1-12 / WWW.ESC.VOTE
  • Румъния - SMS 1399 / WWW.ESC.VOTE
  • Сърбия - SMS 1557 / WWW.ESC.VOTE
  • Украйна - SMS 7576 / WWW.ESC.VOTE
  • Финландия - CALL 0700 79 1-12 / SMS 173005 / WWW.ESC.VOTE
  • Франция - CALL 36 32-12 / SMS 721 21 / WWW.ESC.VOTE
  • Хърватия - CALL 06155-12 / SMS 66677 / WWW.ESC.VOTE
  • Черна гора - SMS 14741 / WWW.ESC.VOTE
  • Чехия - SMS 906 11 13 / WWW.ESC.VOTE
  • Швейцария - CALL 0901 54 49-12 / SMS 377 / WWW.ESC.VOTE
  • Швеция - CALL 099-212-12 / SMS 72211 / WWW.ESC.VOTE
  • Австралия, Израел, Литва, Люксембург, Молдова, Сан Марино, Обединено кралство и останалата част от света - WWW.ESC.VOTE
Източник: БТА    
