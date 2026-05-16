Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

С офийската районна прокуратура е освободила срещу парична гаранция от 500 евро доставчика на храна, задържан след спор с депутата Ивайло Мирчев, потвърдиха от Софийската районна прокуратура. Срещу мъжа е повдигнато обвинение за нанасяне на лека телесна повреда, извършена по хулигански подбуди, съобщава NOVA.

Държавното обвинение е преценило, че няма основание за искане на постоянен арест.

Случаят е от четвъртък, в столичния квартал „Лозенец“, когато между двамата е възникнал конфликт на пътя, след като автомобил е препречил движението. По данни от разследването напрежението е ескалирало, като куриерът е посегнал на депутата, а при опит на Мирчев да спре ситуацията до пристигане на полицията, почти е бил качен върху капака на автомобила.

В своя публикация в социалните мрежи Ивайло Мирчев вече каза, че не иска задържане на доставчика и отрича да е бил бит. По думите му „ръката на мъжа се плъзнала по лявата му буза“.