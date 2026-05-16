България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

Сравнение на цените в Петрич и Северна Гърция показва минимална разлика в сметката

16 май 2026, 13:12
Б ългария или Гърция — къде днес пазаруването излиза по-изгодно? Сравняваме цените от Петрич до северната част на южната ни съседка, пише NOVA.

Първата спирка на проверката е супермаркет в Петрич. Според Ивайло Аклашев у нас има ръст на цените на хранителните стоки, като допълва, че в Гърция е по-евтино. Неговото наблюдение е, че у нас краставиците например са по-скъпи.

А за да направим съпоставката, избираме едни от най-купуваните продукти — домати, краставици, хляб, ориз, яйца, сирене, прясно и кисело мляко. Всичко излиза 22,93 евро.

Същите стоки купуваме от местен пазар в Северна Гърция. Според Теди, която живее там, но е българка, в южната ни съседка е по-евтино. "Тук с 50 евро можеш да си напазаруваш за цяла седмица", допълва тя. И допълва, че качеството също е по-добро.

И ако според някои хора част от продуктите в Гърция излизат по-изгодно, други казват, че голямата разлика остава най-вече във вкуса и качеството. А макар цените и тук да са се повишили през последната година, много хора продължават да пазаруват от Гърция заради усещането, че получават по-добро качество. 

В гръцки магазин купуваме същите стоки като в българския. Цената на всичко е 2,70 евро.

Какво се случва с цените на основните стоки в България, Хърватия и Гърция

Каква е равносметката:

  • Гърция: хляб - 2,55 евро, 1 кг краставици - 2,10 евро, ориз - 0,87 евро, кисело мляко - 5,50 евро, домати - 3,30 евро, сирене - 2,55 евро, прясно мляко - 2,30 евро, 10 броя яйца - 3,90 евро. Общо 21,72 евро.
  • България: хляб - 1,10 евро, 1 кг краставици - 2,56 евро, ориз- 1,73 евро, кисело мляко - 0,65 евро, сирене - 9,00 евро, прясно мляко - 1,70 евро, 10 броя яйца - 2,40 евро. Общо - 22,93 евро.

В сметката влизат и две торбички за пазаруване.

Разликата в сметката е малка. Но за много хора изборът невинаги е само въпрос на цена.

 

 

Източник: NOVA    
