Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Временният режим на движение ще остане в сила до 17 ноември

16 май 2026, 15:50
Източник: БТА

О т 18 май се въвежда временна организация на движението в столицата заради мащабната реконструкция на трамвайното трасе и пътните платна по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка между бул. „Константин Величков“ и ул. „Западна“, съобщават от ЦГМ.

Според информацията промените са свързани с продължаващите строително-ремонтни дейности и ще засегнат част от градския транспорт. Възстановява се редовният маршрут на трамвай №10, докато трамвай №8 ще продължи да се движи по обичайното си трасе. Паралелно с това се разкрива нова временна трамвайна линия №13, която ще обслужва маршрута между метростанция „Витоша“ и гара „Захарна фабрика“.

Промени са предвидени и в движението на трамвай №1, като маршрутът му също се адаптира към новата организация на трафика.

Временният режим на движение ще остане в сила до 17 ноември тази година.

В края на април от Столична община съобщиха, че в същия участък вече се полага последният пласт асфалт. Проектът е част от цялостната реконструкция на бул. „Александър Стамболийски“, който се обновява в участъка между бул. „Константин Величков“ и бул. „Вардар“. По-рано през годината общината получи одобрение за финансиране в размер на над 8 млн. евро за девет инфраструктурни проекта.

Източник: БТА/Десислава Пеева    
София Инфраструктурни проекти Столична община Строително-ремонтни дейности Промени в маршрути на трамваи Градски транспорт Реконструкция на трамвайно трасе Временна организация на движението
