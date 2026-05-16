Свят

Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България

Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на Източния фланг на НАТО

16 май 2026, 14:45
Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България
Източник: БТА

Т урция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1,2 млрд. долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщава Блумбърг, цитирана от „Тюркийе тудей“. Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на Източния фланг на НАТО, а решение по турското предложение се очаква на срещата на алианса в Анкара на 7-8 юли.

Предложението на Анкара е в рамките на усилията на НАТО да разшири мрежата си от военни тръбопроводи. В публикацията се уточнява, че планираният тръбопровод ще бъде изключително за военни цели и няма да бъде отворен за цивилни доставки.

Източници, запознати с темата, са отклонили запитване на Блюмбърг за капацитета и други технически параметри на турското предложение с аргумента, че данните са класифицирани.

Блумбърг коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на Ормузкия проток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки и да отговори на нуждата от устойчива и сравнително евтина верига на доставките за източните си членове.

Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от Студената война и е известна като NATO Pipeline System (NPS).

Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на Източния фланг на НАТО.

NPS се състои от 10 отделни системи за съхранение и доставка на горива и смазочни материали. Дължината ѝ е около 10 хиляди километра, преминава през 12 страни членове на НАТО и има капацитет за съхранение от 4,1 милиона кубически метра.

Системата NPS свързва хранилища, военновъздушни бази, цивилни летища, помпени станции, терминали за товарене на камиони и влакове, рафинерии, входни и изходни точки.

Десетте системи, които съставляват NPS, са национални и многонационални. Национални системи има в Гърция, Исландия, Северна Италия, Норвегия, Португалия, а в Турция има две – Западна и Източна. Многонационални системи са Северноевропейската тръбопроводна система, разположена в Дания и Германия, и Централноевропейската тръбопроводна система, която покрива Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия. Последната е най-голямата от всички системи в NPS.

Отделни системи за съхранение и дистрибуция на горива има в България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Испания.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Среща в Анкара Енергийна сигурност Военни цели Тръбопровод за гориво НАТО Източен фланг на НАТО Турция България Румъния
Последвайте ни

По темата

Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

Поредна рокада: Агенция “Митници” е с нов шеф

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

Наем срещу препродажба – кой инвестиционен подход е по-добър

pariteni.bg
За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

carmarket.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 18 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 17 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 17 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

Свят Преди 1 час

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Свят Преди 2 часа

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

България Преди 3 часа

Общината подготвя нови обекти в „Младост“, „Витоша“, „Красно село“ и „Студентски“

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Свят Преди 3 часа

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград

<p>ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ</p>

ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ, дезертирала в Иран

Свят Преди 4 часа

Моника Уит е обвинена в шпионаж и предаване на класифицирана информация на иранското правителство.

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Свят Преди 4 часа

Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България

Свят Преди 5 часа

Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

Свят Преди 5 часа

Търговски сделки на фона на продължаващата война в Иран и противоречията относно Тайван – затоплят ли се отношенията между САЩ и Китай

<p>Акула уби мъж край остров Ротнест</p>

Акула уби мъж край остров Ротнест в Западна Австралия

Свят Преди 6 часа

Спасителни екипи не са успели да го реанимират, полицията разследва инцидента

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус“ в посока Варна

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус“ в посока Варна

България Преди 6 часа

Променена е организацията на трафика при 9-ия километър, като автомобилите се пропускат по изпреварващата лента.

<p>САЩ са ликвидирали втория човек в йерархията на &quot;Ислямска държава&quot;</p>

Тръмп: САЩ ликвидираха втория човек в йерархията на "Ислямска държава"

Свят Преди 6 часа

Абу Билал ал Мануки е бил убит при съвместна военна операция на Съединените щати и Нигерия

Заради фалшиви срокове на годност: БАБХ унищожава почти тон био храни

Заради фалшиви срокове на годност: БАБХ унищожава почти тон био храни

България Преди 6 часа

Причините са от манипулиране на срокове на годност и липса на проследимост до съхранение на продукти с изтекла годност заедно с годни

<p>Тръмп и Си Цзинпин с &quot;нов етап&quot; в отношенията, но останаха дълбоки разногласия (ОБЗОР)</p>

Между топовните салюти, чая и розите: Тръмп и Си Цзинпин с "нов етап" в отношенията, останаха дълбоки разногласия

Свят Преди 7 часа

Визитата бе белязана от тържествени церемонии и дипломатически жестове, докато ключовите конфликти между Вашингтон и Пекин останаха нерешени

Два дни, посветени на родителството: Форумът на „Ох, на мама“ стартира в НДК с нови знания и изненади

Два дни, посветени на родителството: Форумът на „Ох, на мама“ стартира в НДК с нови знания и изненади

Любопитно Преди 7 часа

Местата за лекционната програма бяха изчерпани дни преди старта, но експо зоната ще посрещне всички с богато разнообразие

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

Дара излиза на големия финал на Евровизия 2026

България Преди 7 часа

Българската певица откри втория полуфинал на конкурса във Виена с песента "Бангаранга"

Духовният път на един от ранните египетски монаси от IV век

Духовният път на един от ранните египетски монаси от IV век

Любопитно Преди 7 часа

Живот, подвизи и духовно наследство в златната епоха на монашеството

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Edna.bg

От абитуриентския бал до короната: Деница Малчева е новата Царица Роза

Edna.bg

НА ЖИВО: Левски - ЦСКА 1:0, гол на Переа

Gong.bg

НА ЖИВО: ЦСКА 1948 – Лудогорец 0:0, натиск на домакините

Gong.bg

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в неделя

Nova.bg