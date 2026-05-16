Свят

Франция помага на Украйна в борбата срещу руските балистични ракети

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще

16 май 2026, 19:10
Франция помага на Украйна в борбата срещу руските балистични ракети
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви след разговор с френския си колега Еманюел Макрон, че Франция е готова да сътрудничи на Украйна за противодействието на руски балистични оръжия, предаде Укринформ.

"Благодарих на Еманюел за принципното му осъждане на руските удари срещу нашите градове и селища. Тези атаки изваждат на преден план истинската същност на Русия и показват защо всички ние трябва да укрепим колективната ни отбрана, за да се изправим срещу всякакви заплахи. Франция е готова да работи върху противодействието на балистичните оръжия. Това е решителна стъпка и важен напредък. Ние обсъдихме също укрепването на нашите способности за отблъскване на руските атаки. Благодаря Ви за готовността да укрепим нашата противовъздушна отбрана", написа Зеленски в страницата си във Фейсбук.

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще.

"Франция подкрепя Украйна и разбира колко важна е тази стъпка за всички украинци", отбеляза Зеленски.

Макрон осведоми също така Зеленски за обиколката си в Африка.

"Подчертахме значението от съвместна координация в този район, тъй като той е еднакво важен за Украйна. Споразумяхме се да поддържаме контакти в близко бъдеще. Благодаря ви за подкрепата", подчерта Зеленски.

Източник: БТА/Николай Джамбазов    
Последвайте ни
Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Кой герой от „Междузвездни войни“ сте според зодията

Кой герой от „Междузвездни войни“ сте според зодията

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

carmarket.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 21 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 20 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 20 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

Киселова: Законопроектът за съдебната власт е по-умерен от заявките за радикални мерки

България Преди 38 минути

Според нея относно обществената квота във ВСС фундаменталният въпрос е дали да бъдат номинирани магистрати или юристи извън системата

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

Свят Преди 1 час

През януари 2026 г. Вашингтон използва федералните обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро като претекст за нахлуване и залавяне

,

Поп иконата Джанет Джексън празнува 60-годишен юбилей

Любопитно Преди 1 час

Творчеството на Джанет Джексън се простира до всички кътчета на съвременната поп култура

.

Трагедия в Банкок: Влак помете и запали автобус, 8 загинаха и над 30 са ранени

Свят Преди 2 часа

Пожарникари и спасители отцепиха мястото на сблъсъка, а следователите надничаха в изгорялата обвивка на автобуса

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април

Илияна Йотова заминава за Азербайджан за Срещата на върха на Световния градски форум

Илияна Йотова заминава за Азербайджан за Срещата на върха на Световния градски форум

България Преди 4 часа

В неделя тя ще проведе двустранна среща с президента Илхам Алиев

<p>Турция предлага изграждането на тръбопровод за гориво към Румъния през България</p>

Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България

Свят Преди 4 часа

Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на Източния фланг на НАТО

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

Свят Преди 4 часа

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Свят Преди 5 часа

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

Свят Преди 5 часа

На мястото са изпратени полицейски, противопожарни и аварийни екипи

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Свят Преди 5 часа

Жертвите са извършвали дълбоководно гмуркане в пещера на атола Вааву

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България Преди 6 часа

Сравнение на цените в Петрич и Северна Гърция показва минимална разлика в сметката

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

България Преди 6 часа

Общината подготвя нови обекти в „Младост“, „Витоша“, „Красно село“ и „Студентски“

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Свят Преди 6 часа

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград

<p>ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ</p>

ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ, дезертирала в Иран

Свят Преди 7 часа

Моника Уит е обвинена в шпионаж и предаване на класифицирана информация на иранското правителство.

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Свят Преди 7 часа

Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

България и Евровизия – пътят от дебюта до големите триумфи

Edna.bg

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Edna.bg

Костадинов: По време на сезона имаше липса на уважение към Левски

Gong.bg

Кристиан Димитров: Още не сме говорили за почивка

Gong.bg

От сърцето на кубинската революция до критик на режима: Говори непокорната дъщеря на Фидел Кастро

Nova.bg

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Nova.bg