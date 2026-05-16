Любопитно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Дара и нейният екип бяха отличени с приза „Марсел Безансон“ за вокално и сценично представяне според коментаторите на конкурса. Нашата певица излиза под №12 на финала в 22:00 ч., а българите по света могат да гласуват за нея

16 май 2026, 21:01
Източник: БТА

Б ългария получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия“, съобщава БНТ.

Часове преди началото на големия финал тази вечер Дара (Dara) и сценичният екип на Bangaranga получиха отличието за най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.

Наградите „Марсел Безансон“, кръстени на създателя на конкурса „Евровизия“, отличават постиженията на участващите изпълнители и се връчват всяка година непосредствено преди големия финал в три категории – „Награда на медиите“, „Артистична награда“ и „Награда за композиция“.

Медийният приз е за Австралия, представена от Делта Гудръм с Eclipse, а отличието за композиция отиде при Сьорен Торпегаард Лунд (Дания) за песента Før vi går hjem.

В 22:00 ч. Дара ще представи България на финала на „Евровизия“. За нея може да се гласува от цял свят.

Източник: БНТ    
