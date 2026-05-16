Свят

САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

През януари 2026 г. Вашингтон използва федералните обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро като претекст за нахлуване и залавяне

16 май 2026, 18:25
САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро
Източник: AP/БТА

С АЩ не изключват операция за залавянето на армейския генерал Раул Кастро, един от лидерите на Кубинската революция, съобщи в. „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на източници. 

По-рано американски медии съобщиха, че САЩ подготвят повдигане на обвинения срещу 94-годишния Кастро, вероятно свързани с инцидента от 1996 г., при който кубинските военновъздушни сили свалиха два самолета, принадлежащи на базираната в Маями организация в изгнание „Братя на помощ“. 

През януари 2026 г. Вашингтон използва федералните обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро като претекст за нахлуване и залавяне. Според вестника американските власти обмислят възможността САЩ да прекопират „венецуелския сценарий“ в Куба. Окончателно решение за операция в Куба все още не е взето, отбелязва вестникът. Няколко източника съобщиха на „Ню Йорк Таймс“, че този курс на действие няма да бъде одобрен от ръководството на САЩ, но самата заплаха от залавянето на Кастро би могла да убеди кубинските власти да се съгласят да направят отстъпки на Вашингтон. 

В четвъртък директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Куба, където освен с други лица се срещна и с Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на Раул Кастро. Според източници от Axios, ръководителят на разузнаването „е предал послание от президента [Доналд] Тръмп, че САЩ са готови за сериозен ангажимент в сферите на икономиката и сигурността, ако Куба извърши  фундаментални промени“.

Източник: БГНЕС    
Раул Кастро САЩ-Куба Операция по залавяне Обвинения Венецуелски сценарий ЦРУ Политически натиск Фундаментални промени Доналд Тръмп Кубинска революция
Последвайте ни

По темата

Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Важно за София: Голям ремонт блокира движението по ключов булевард за половин година

Кой герой от „Междузвездни войни“ сте според зодията

Кой герой от „Междузвездни войни“ сте според зодията

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

Спасителен водолаз загина при издирването на телата на загиналите туристи на Малдивите

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

carmarket.bg
Стрелба в София заради паркомясто
Ексклузивно

Стрелба в София заради паркомясто

Преди 21 часа
Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право
Ексклузивно

Украйна удари Русия, Зеленски: Имаме право

Преди 20 часа
Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар
Ексклузивно

Огромен пожар гори край АЕЦ „Чернобил“ след руски удар

Преди 20 часа
Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява
Ексклузивно

Мирчев избухна: Прокуратурата прекалява

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Франция помага на Украйна в борбата срещу руските балистични ракети

Свят Преди 18 минути

Двамата държавници обсъдиха процеса по присъединяването на Украйна към Европейския съюз и отварянето на всички преговорни глави в близко бъдеще

о

Бумът на изкуствения интелект може да остави десетки хиляди домакинства без ток в САЩ

Свят Преди 1 час

Компаниите инвестират стотици милиарди долари в технологии за изкуствен интелект, което предизвиква експлозивно търсене на центрове за данни с огромна консумация на електроенергия и вода

.

Трагедия в Банкок: Влак помете и запали автобус, 8 загинаха и над 30 са ранени

Свят Преди 2 часа

Пожарникари и спасители отцепиха мястото на сблъсъка, а следователите надничаха в изгорялата обвивка на автобуса

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

България Преди 2 часа

Прокуратурата е преценила, че няма основание за искане на постоянен арест

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април

Илияна Йотова заминава за Азербайджан за Срещата на върха на Световния градски форум

Илияна Йотова заминава за Азербайджан за Срещата на върха на Световния градски форум

България Преди 4 часа

В неделя тя ще проведе двустранна среща с президента Илхам Алиев

<p>Турция предлага изграждането на тръбопровод за гориво към Румъния през България</p>

Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България

Свят Преди 4 часа

Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на Източния фланг на НАТО

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

Свят Преди 4 часа

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Свят Преди 5 часа

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

Свят Преди 5 часа

На мястото са изпратени полицейски, противопожарни и аварийни екипи

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Свят Преди 5 часа

Жертвите са извършвали дълбоководно гмуркане в пещера на атола Вааву

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

България Преди 6 часа

Сравнение на цените в Петрич и Северна Гърция показва минимална разлика в сметката

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

България Преди 6 часа

Общината подготвя нови обекти в „Младост“, „Витоша“, „Красно село“ и „Студентски“

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Свят Преди 6 часа

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград

<p>ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ</p>

ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ, дезертирала в Иран

Свят Преди 7 часа

Моника Уит е обвинена в шпионаж и предаване на класифицирана информация на иранското правителство.

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Свят Преди 7 часа

Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

България и Евровизия – пътят от дебюта до големите триумфи

Edna.bg

Рекордна награда на финала на „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Edna.bg

Костадинов: По време на сезона имаше липса на уважение към Левски

Gong.bg

Кристиан Димитров: Още не сме говорили за почивка

Gong.bg

От сърцето на кубинската революция до критик на режима: Говори непокорната дъщеря на Фидел Кастро

Nova.bg

Откриха тяло на мъж край хижа „Рудничар” във Витоша

Nova.bg