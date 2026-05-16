САЩ подготвят операция за залавянето на Раул Кастро

С АЩ не изключват операция за залавянето на армейския генерал Раул Кастро, един от лидерите на Кубинската революция, съобщи в. „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на източници.

По-рано американски медии съобщиха, че САЩ подготвят повдигане на обвинения срещу 94-годишния Кастро, вероятно свързани с инцидента от 1996 г., при който кубинските военновъздушни сили свалиха два самолета, принадлежащи на базираната в Маями организация в изгнание „Братя на помощ“.

През януари 2026 г. Вашингтон използва федералните обвинения срещу венецуелския президент Николас Мадуро като претекст за нахлуване и залавяне. Според вестника американските власти обмислят възможността САЩ да прекопират „венецуелския сценарий“ в Куба. Окончателно решение за операция в Куба все още не е взето, отбелязва вестникът. Няколко източника съобщиха на „Ню Йорк Таймс“, че този курс на действие няма да бъде одобрен от ръководството на САЩ, но самата заплаха от залавянето на Кастро би могла да убеди кубинските власти да се съгласят да направят отстъпки на Вашингтон.

В четвъртък директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Куба, където освен с други лица се срещна и с Раул Гилермо Родригес Кастро, внук на Раул Кастро. Според източници от Axios, ръководителят на разузнаването „е предал послание от президента [Доналд] Тръмп, че САЩ са готови за сериозен ангажимент в сферите на икономиката и сигурността, ако Куба извърши фундаментални промени“.