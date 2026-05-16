Трагедия в Банкок: Влак помете и запали автобус, 8 загинаха и над 30 са ранени

Пожарникари и спасители отцепиха мястото на сблъсъка, а следователите надничаха в изгорялата обвивка на автобуса

16 май 2026, 17:15
Източник: БТА

С блъсък между товарен влак и автобус уби 8 души и рани над 30 в тайландската столица Банкок в събота, съобщи полицията. 

Пожарникари и спасители отцепиха мястото на сблъсъка, а следователите надничаха в изгорялата обвивка на автобуса. Пешеходци бяха отведени от оживеното кръстовище в центъра на града, което се използва от десетки хиляди превозни средства всеки ден. Сблъсъкът се е случил рано следобед, като изображения в социалните медии показват как влакът се приближава към железопътен прелез с умерена скорост, преди да се сблъска с автобуса, който моментално се възпламени. „Пожарът вече е потушен и се опитваме да извадим телата“, каза шефът на столичната полиция Урумпорн. Пламъците изглежда са се разпространили бързо. 

„Не посмях да погледна назад, за да видя дали има жертви“, каза свидетелка, която е била близо до кръстовището с дъщеря си. 

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул е разпоредил разследване на инцидента, според изявление от неговия офис. 

Смъртоносните транспортни произшествия са често срещани в Тайланд, който редовно оглавява класациите на най-смъртоносните пътища в света, като превишената скорост, шофирането в нетрезво състояние и слабото прилагане на закона са решаващи фактори. Срутването на кран върху пътнически влак уби 32 души и рани десетки в североизточната част на Тайланд през януари. Сблъсък между товарен влак и автобус, превозващ пътници на религиозна церемония, уби 18 души през 2020 г. Три години по-късно осем души загинаха при сблъсък между товарен влак и пикап, пресичащ железопътна линия в източната част на страната. 

Поп иконата Джанет Джексън празнува 60-годишен юбилей

Творчеството на Джанет Джексън се простира до всички кътчета на съвременната поп култура

Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

Прокуратурата е преценила, че няма основание за искане на постоянен арест

Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България

Тръбопроводът трябва да осигури енергийните нужди на Източния фланг на НАТО

В ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам

Израелски удари в Ливан въпреки удължаването на прекратяването на огъня

Израел и Ливан водят преговори във Вашингтон – първите от десетилетия насам между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения

Продължава издирването на телата на туристите, загинали на Малдивите

Жертвите са извършвали дълбоководно гмуркане в пещера на атола Вааву

България или Гърция: Къде пазаруването излиза по-евтино

Сравнение на цените в Петрич и Северна Гърция показва минимална разлика в сметката

София с ново финансиране за детски градини - къде ще се строи

Общината подготвя нови обекти в „Младост", „Витоша", „Красно село" и „Студентски"

Русия съди легендарна лекоатлетка, противничка на Путин, за 80 евро

Основание за тези действия са документи от съда в Волгоград

ФБР предлага 200 000 долара награда за бивша служителка на ВВС на САЩ, дезертирала в Иран

Моника Уит е обвинена в шпионаж и предаване на класифицирана информация на иранското правителство.

Мъж е с изгаряния и травми по лицето след инцидент с котел в Костенковци

Пострадалият е откаран в МБАЛ – Габрово, а впоследствие транспортиран в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София

S&P Global Ratings повиши перспективата пред рейтинга на България

Много шум за нищо – какво постигна Тръмп в Китай

Свят Преди 6 часа

"Шамар в лицето": Републиканци критикуват Пентагона за решението за Полша

Свят Преди 7 часа

Акула уби мъж край остров Ротнест

Свят Преди 7 часа

Катастрофа затруднява движението на АМ „Хемус" в посока Варна

България Преди 8 часа

