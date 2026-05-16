Трагедия в Банкок: Влак помете и запали автобус, 8 загинаха и над 30 са ранени

С блъсък между товарен влак и автобус уби 8 души и рани над 30 в тайландската столица Банкок в събота, съобщи полицията.

Пожарникари и спасители отцепиха мястото на сблъсъка, а следователите надничаха в изгорялата обвивка на автобуса. Пешеходци бяха отведени от оживеното кръстовище в центъра на града, което се използва от десетки хиляди превозни средства всеки ден. Сблъсъкът се е случил рано следобед, като изображения в социалните медии показват как влакът се приближава към железопътен прелез с умерена скорост, преди да се сблъска с автобуса, който моментално се възпламени. „Пожарът вече е потушен и се опитваме да извадим телата“, каза шефът на столичната полиция Урумпорн. Пламъците изглежда са се разпространили бързо.

„Не посмях да погледна назад, за да видя дали има жертви“, каза свидетелка, която е била близо до кръстовището с дъщеря си.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул е разпоредил разследване на инцидента, според изявление от неговия офис.

Смъртоносните транспортни произшествия са често срещани в Тайланд, който редовно оглавява класациите на най-смъртоносните пътища в света, като превишената скорост, шофирането в нетрезво състояние и слабото прилагане на закона са решаващи фактори. Срутването на кран върху пътнически влак уби 32 души и рани десетки в североизточната част на Тайланд през януари. Сблъсък между товарен влак и автобус, превозващ пътници на религиозна церемония, уби 18 души през 2020 г. Три години по-късно осем души загинаха при сблъсък между товарен влак и пикап, пресичащ железопътна линия в източната част на страната.