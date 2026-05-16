Европейски страни водят преговори с Иран за преминаването на Ормузкия проток

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април

16 май 2026, 16:43
Източник: БТА

Д ържавната иранска телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаването на Ормузкия проток, морски път от стратегическо значение за международната търговия, блокиран от началото на конфликта в Близкия изток през февруари тази година, предаде Франс прес.

"След като през протока преминаха плавателни съдове на източноазиатски страни, в това число Китай, Япония и Пакистан, днес получихме информация, според която европейците са започнали преговори за преминаването на Ормузкия проток с военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция", съобщи държавната телевизия, без да уточни за кои европейски страни става въпрос.

Тази сутрин председателят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи посочи, че страната "е създала професионален механизъм за управление на корабоплаването" в Ормузкия проток, който скоро ще влезе в действие.

"Само търговските кораби и страните, които съдействат на Иран ще могат да преминават и ще бъдат начислявани такси, необходими за специални услуги", подчерта Азизи.

"Протокът ще остане затворен за участниците в така наречения "Проект Свобода", допълни Азизи в препратка към едноименната американската военна операция, целяща да изведе блокираните търговски кораби извън протока.

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, припомня АФП.

Източник: БТА/Николай Джамбазов    
Ормузки проток Иран Преговори Блокада Европейски страни САЩ Международна търговия Такси за преминаване Проект Свобода Военноморски сили
Освободиха под гаранция доставчика на храна, задържан след спор с Ивайло Мирчев

Прокуратурата е преценила, че няма основание за искане на постоянен арест

