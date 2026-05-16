"Мислехме, че е газова експлозия": Мистериозен дрон удари сграда в Турция

16 май 2026, 13:54
Б езпилотен летателен апарат е катастрофирал рано тази сутрин в сграда в турския град Самсун на брега на Черно море, съобщава „Тюркийе тудей“.

При удара, който е станал около 6:30 ч. сутринта, са пострадали най-малко три жилища. Няма пострадали хора, но инцидентът е предизвикал кратка паника сред жителите, които са казали пред агенция ИХА, че първоначално са помислили, че става въпрос за газова експлозия.

На мястото са изпратени полицейски, противопожарни и аварийни екипи.

От останките на дрона е видно, че става въпрос за летателен апарат с маса около 25 кг и размах на крилете от приблизително един метър, както и с отделна опашна част. Според публикацията това отговаря на характеристиките на малък разузнавателен дрон. На един от компонентите е намерено означение „2427 02“.

Частите са откарани в полицейски обект за техническо проучване.

Засега турските власти не са потвърдили чий е дронът, откъде е тръгнал и защо е изгубил контрол.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Безпилотен апарат Катастрофа Самсун Турция Разузнавателен дрон Пострадали жилища Няма жертви Паника Разследване Черно море
