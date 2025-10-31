Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Д нес се празнува един от най-обичаните празници за децата по целия свят - Хелоуин. Тази страховита традиция е с корени в англосаксонската култура, като Съединените щати са сред страните, където се отбелязва най-пищно. Всяка година Белият дом се украсява с впечатляващи декорации, включително традиционни тикви и свещи. Тази година Мелания Тръмп отново се погрижи за атмосферата в президентската резиденция и, както винаги, подбра стилен тоалет, който перфектно се вписва в сценографията, пише Hola!

Източник: БТА/AP

Винаги елегантна и съобразена с повода, Първата дама придружи президента Доналд Тръмп, докато раздаваха бонбони на децата. Макар че самите деца не бяха облечени в костюми, Мелания добави фин намек към празника чрез своя стил. Тя е истински експерт в това да използва модата, за да комуникира, да отдава почит и да говори без думи. За този повод тя не е използвала нова дреха, а е прибегнала до гардероба си, като върна в употреба палто, което е на повече от шест години.

Луксозно палто, което не остарява

Основният акцент на визията беше луксозно палто, което Мелания носи като рокля. Моделът е на Marni и беше хит в уличната мода в началото на 2019 г. Палто от камилска вълна с дизайн тип тренчкот, яке с яка и големи копчета отпред. Интересен акцент за празничния ден са оранжевите кожени детайли на джобовете и закопчалката.

Източник: БТА/AP

Друг детайл, който впечатлява, е широкият колан от същата материя, който оформя силуета и подчертава фигурата, въпреки обемното палто. Подобни „умни“ дрехи, които топлят, без да се жертва елегантността, са предпочитани от кралските особи, особено от Кейт Мидълтън, която често носи палто-рокля през студените месеци.

Тъй като самото палто е толкова впечатляващо, Мелания избра минимални аксесоари - само класически обувки на висок ток в същия тон. Косата ѝ беше пусната, оформена в естествени вълни, а гримът ѝ беше съобразен с естествения тен, подчертавайки загара и очите ѝ.