Жена загина при срутването на сграда след експлозия в центъра на Атина

Жена е открита мъртва под развалините на срутена сграда в атинския квартал „Плака“ след силна експлозия; още петима души се издирват.

В спасителната операция участват над 30 пожарникари, екипи на ЕМАК, три кучета и специализирана техника; открити са паспорти и лични вещи на предполагаемите жертви.

Експлозията е станала вчера сутринта, като един човек е леко ранен, а две жени са хоспитализирани; причината се разследва, като сред версиите е изтичане на газ.

Έκρηξη Πλάκα: Εντοπίστηκε νεκρή στα συντρίμμια- Συνεχίζονται οι έρευνες για πέντε αγνοούμενους

Ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός από τον πρώτο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 μετά από ισχυρή έκρηξη. pic.twitter.com/kTqFwycXJI — libre (@libre_gr) September 26, 2026

Жена е била извадена мъртва тази нощ от развалините на сградата, която се срути след силна експлозия в централния атински квартал „Плака“, съобщава „Прото тема“.

Спасителните екипи продължават да издирват още петима души.

По-рано броят на хората в неизвестност беше увеличен до шест, след като властите получиха допълнителна информация за хора, които вероятно са се намирали в сградата по време на експлозията.

При претърсването на развалините бяха открити два паспорта, както и чанта с лични вещи, съобщават гръцките медии.

Находките са помогнали на властите при установяването на самоличността на хората, за които се смята, че са били в сградата.

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В спасителната операция участват над 30 пожарникари, служители на специализираното звено за реакция при бедствия ЕМАК и три кучета за издирване и спасяване.

Използват се и специални технически средства за откриване на хора под отломките, съобщава ЕРТ.

Силната експлозия стана малко след 07:30 часа местно време вчера и доведе до срутването на старата сграда. Един човек беше леко ранен от отломки, а две жени бяха изведени от съседна постройка и откарани в болница.

Причината за експлозията все още се разследва. Сред първоначалните версии е изтичане на газ.

В края на юни четириетажна жилищна сграда се срути в атинския квартал „Петралона“ по време на строителни работи в съседен имот. При инцидента нямаше пострадали.