България

Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

Промяната ще бъде в нощта срещу 25 октомври и ще осигури един час повече сън

26 септември 2026, 09:01
Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън
Източник: iStock/Getty Images
  • На 25 октомври 2026 г. (неделя) България ще премине към стандартно часово време - в 4:00 ч. часовниците ще се върнат на 3:00 ч.
  • След промяната страната ще бъде в часовата зона EET (UTC+2), което означава един час повече сън в нощта на смяната, но по-ранно стъмване вечер.
  • Сезонната смяна на часа остава в сила в ЕС и след 2026 г.; следващото преминаване към лятно часово време ще бъде през пролетта на 2027 г.

В края на октомври България отново ще премине от лятно към стандартно, или т.нар. зимно, часово време. През 2026 г. промяната ще бъде в неделя, 25 октомври. Тогава часовниците ще бъдат върнати с един час назад. Това означава, че когато настъпи 4:00 ч. сутринта, часовникът ще бъде върнат на 3:00 ч.

  • Кога точно ще сменим часа?

Според данните за София промяната ще стане в 4:00 ч. местно време, когато часовникът ще се върне с един час назад и страната ще премине от EEST (UTC+3) към EET (UTC+2).

Така на практика ще получим един час повече сън в нощта срещу неделя. За сметка на това през следващите месеци ще се стъмва по-рано вечер.

Смяната на времето е част от действащия в Европейския съюз режим за преминаване между лятно и стандартно часово време. Европейската комисия публикува официален график за периода 2022–2026 г., според който през 2026 г. лятното часово време приключва на 25 октомври.

Преминаването към зимно или лятно часово време е регламентирано с и с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г.. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува да бъде спряна практиката за преминаване към лятно и зимно часово време с един час през пролетта и есента до 2021 г. , според справка на страницата на ЕП. Членовете на ЕП реагираха на резултатите от публична консултация на Европейската комисия, в която участваха 4,6 милиона души, като 84 % от отговорилите се обявиха в подкрепа на прекратяването на тази практика. Въпреки това, последвалото законодателно предложение за координирано прекратяване на тази практика не срещна същата амбиция в Съвета на ЕС, който все още не е изразил собствена съвместна позиция, се посочва на сайта на Европарламента. 

За да бъде приета подобна промяна, е необходимо квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС, т.е. подкрепа от поне 15 държави членки, представляващи 65% от населението на ЕС.

В световен мащаб около 70 държави, обхващащи една трета от населението на планетата, все още сменят часовото време. 

Източник: iStock
  • Защо изобщо местим стрелките?

Системата за смяна на часовото време има дългогодишна история в Европа. В рамките на Европейския съюз правилата за лятното часово време са уредени с Директива 2000/84/ЕО, която предвижда преминаване към лятно часово време през пролетта и връщане към стандартното време през есента. Европейската комисия публикува конкретните дати за отделните години в официалния си график.

Идеята на лятното часово време е светлата част от денонощието да бъде използвана по различен начин чрез преместване на часовника с един час напред през пролетта. През есента часовниците се връщат към стандартното време.

Трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

  • Ще продължи ли смяната на часа и след 2026 г.?

Европейската комисия вече е публикувала и следващия официален график. Според него през 2027 г. лятното часово време ще приключи на 31 октомври, през 2028 г. на 29 октомври, през 2029 г. на 28 октомври, през 2030 г. на 27 октомври, а през 2031 г. на 26 октомври.

Източник: iStock
  • Какво означава промяната за ежедневието ни?

Най-видимата последица е промяната в разпределението на светлата част от деня. След преминаването към стандартно време сутрин ще започва да се съмва по-рано, но и вечер ще се стъмва по-рано.

Самото връщане на часовника с един час назад означава и че конкретната нощ ще бъде с един час по-дълга. Смяната обаче може временно да изисква адаптация към новия дневен ритъм, особено при хора с установен режим на сън.

Смяна на часа Зимно часово време Лятно часово време България Европейски съюз Часова зона Връщане на часовника Повече сън По-ранно стъмване Адаптация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

WSJ: Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие и отваряне на Ормуз

WSJ: Тръмп отхвърли предложението на Иран за седемдневно примирие и отваряне на Ормуз

Тя лекува душите на топ модели, милионери и хора с власт: Психолог от Маями с тревожна диагноза за хората у нас

Тя лекува душите на топ модели, милионери и хора с власт: Психолог от Маями с тревожна диагноза за хората у нас

Жена загина при срутването на сграда след експлозия в центъра на Атина

Жена загина при срутването на сграда след експлозия в центъра на Атина

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Brabus направи G-класа кабрио с 900 „коня“ за 1 млн. евро

Brabus направи G-класа кабрио с 900 „коня“ за 1 млн. евро

carmarket.bg
Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани
Ексклузивно

Гаф или намек: Белият дом посрещна Си Дзинпин с песен от „Клетниците“, която Пекин забрани

Преди 11 часа
<p>Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва</p>
Ексклузивно

Какво всъщност се случва с офицер Мърдок в нощта, когато „Титаник“ потъва

Преди 12 часа
Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“
Ексклузивно

Кралска визита в София: Албанският принц Лека гостува на цар Симеон II в двореца „Врана“

Преди 12 часа
Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг
Ексклузивно

Европейски триумф в София! Радослав Росенов грабна златото в категория до 60 кг

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив“

От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив“

България Преди 55 минути

Високи вълни край брега на щата Масачузетс, предизвикани от бурята, която се очаква да връхлети североизточното крайбрежие на САЩ, 25 септември 2026 г.

Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение

Свят Преди 1 час

Властите предупреждават за наводнения, прекъсвания на тока и проблеми с транспорта

Апостолът, който чу последните думи на Христос към своята майка

Апостолът, който чу последните думи на Христос към своята майка

Любопитно Преди 2 часа

Йоан е един от най-близките ученици на Иисус Христос и автор на Евангелието според Йоан

Роберт Фицо - министър-председател на Словакия

Бомбени заплахи срещу върха на властта в Словакия: Фицо и главният прокурор са мишени

Свят Преди 2 часа

Компетентните органи проверяват съдържанието на двете съобщения и предприемат необходимите мерки

5 неща, които никога, ама никога не трябва да правите в ресторант

5 неща, които никога, ама никога не трябва да правите в ресторант

Любопитно Преди 2 часа

Добрият етикет в ресторанта не изисква сложни правила, а просто съобразяване с останалите. Вижте 5-те най-чести грешки, които допускаме по време на хранене - от грубост към персонала до телефона на високоговорител

Момиче отива в болницата със счупен глезен. Защо се стигна до смъртта ѝ?

Момиче отива в болницата със счупен глезен. Защо се стигна до смъртта ѝ?

Свят Преди 2 часа

21-годишната Дейл влиза в болница в САЩ с обикновено счупване на глезена, но умира след фатална грешка с обезболяващи. Разследване разкрива как недостигът на персонал и стремежът към печалба са превърнали лечебното заведение в опасен капан

Марк Зукърбърг представя Muse Charm

Тамагочито на Зукърбърг: Meta представи AI ключодържателя Muse Charm

Свят Преди 2 часа

Meta представи необичайната джаджа Muse Charm, която съчетава персонален AI асистент с визията на дигитално „Тамагочи“. Устройството има екран и скенер за пръстов отпечатък, а Марк Зукърбърг обещава да е на пазара преди празниците

Снимката е илюстративна

Откриха ли Ноевия ковчег? Учени показаха първи кадри от вътрешността на мистериозната структура

Свят Преди 3 часа

Международна група от учени започна сондажи във формацията Дурупънар в Турция. Подземен дрон засне първи кадри от структурата, а проби от 18 метра дълбочина разкриха органичен материал, който оспорва теорията за естествена скала

5-те най-мръсни места в офиса, които вероятно докосвате всеки ден

5-те най-мръсни места в офиса, които вероятно докосвате всеки ден

Любопитно Преди 3 часа

Може да измиете ръцете си след обяд и пак да прекарате следващите няколко часа в докосване на повърхности, които са били пипани от десетки хора

Прогнозата за днес: Облаци, хладен вятър и валежи - къде ще превали сняг?

Прогнозата за днес: Облаци, хладен вятър и валежи - къде ще превали сняг?

България Преди 3 часа

Днес ще преобладава облачно време с валежи от дъжд в много райони на Източна и Южна България. В планините над 2000 метра ще превали сняг. Максималните температури ще са между 17° и 22°, за София – около 17°

Две жени от Вулканите ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята”

Две жени от Вулканите ще се борят за своето оцеляване в “Игри на волята”

Любопитно Преди 11 часа

Убедителна победа донесе спасение за племето на Ураганите

Си Цзинпин покани Доналд Тръмп на ново посещение в Китай тази година

Си Цзинпин покани Доналд Тръмп на ново посещение в Китай тази година

Свят Преди 11 часа

Китайският президент отправи покана към американския си колега по време на чаена церемония в Белия дом в края на тридневната си визита във Вашингтон

Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев

Путин: Не се готвим за конфликт с Европа, но обмисляме диалога с Киев

Свят Преди 12 часа

Руският президент обяви, че Москва обмисля условията за възобновяване на преговорите след последните атаки на украинска територия

След скандала с „Алфа метал“: Изтеклата информация за руснаците у нас - дело на шпионин

След скандала с „Алфа метал“: Изтеклата информация за руснаците у нас - дело на шпионин

България Преди 13 часа

Експертът по национална сигурност доц. д-р Христо Тутунаров разкри в "Телеграфно подкастът", че данните за стрелбите от 2019 г. са подадени от чужд разузнавач, а всички курсисти са проверявани от ДАНС

Мис Ямайка Габриел Хенри

Мис Ямайка съди „Мис Вселена“ след жестоко падане на сцената

Любопитно Преди 14 часа

Габриел Хенри претърпя тежка мозъчна травма след падане в неохраняван отвор на сцената в Тайланд. Красавицата, която е медик по професия, обвинява организаторите в небрежност, коствала ѝ бъдещето в офталмологията

Историческа визита: Папа Лъв XIV отслужи вечерня в обновената „Нотр Дам“

Историческа визита: Папа Лъв XIV отслужи вечерня в обновената „Нотр Дам“

Свят Преди 14 часа

Главата на Римокатолическата църква стана първият папа, посетил парижката катедрала след повторното ѝ отваряне, посрещнат от хиляди вярващи

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Започва Лигата на нациите 2026/27: Какво предстои в турнира

sinoptik.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg

От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив

Edna.bg

Изненада за феновете: „Под прикритие“ 6 с втора предпремиера

Edna.bg

Как се движат цените на горивата у нас

Nova.bg

Психологът Нели Лесер: Българите живеят в режим на оцеляване, не търсят подкрепа

Nova.bg