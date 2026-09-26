Връщаме стрелките назад! Ето кога печелим цял час сън

На 25 октомври 2026 г. (неделя) България ще премине към стандартно часово време - в 4:00 ч. часовниците ще се върнат на 3:00 ч.

След промяната страната ще бъде в часовата зона EET (UTC+2), което означава един час повече сън в нощта на смяната, но по-ранно стъмване вечер.

Сезонната смяна на часа остава в сила в ЕС и след 2026 г.; следващото преминаване към лятно часово време ще бъде през пролетта на 2027 г.

В края на октомври България отново ще премине от лятно към стандартно, или т.нар. зимно, часово време. През 2026 г. промяната ще бъде в неделя, 25 октомври. Тогава часовниците ще бъдат върнати с един час назад. Това означава, че когато настъпи 4:00 ч. сутринта, часовникът ще бъде върнат на 3:00 ч.

Кога точно ще сменим часа?

Според данните за София промяната ще стане в 4:00 ч. местно време, когато часовникът ще се върне с един час назад и страната ще премине от EEST (UTC+3) към EET (UTC+2).

Така на практика ще получим един час повече сън в нощта срещу неделя. За сметка на това през следващите месеци ще се стъмва по-рано вечер.

Смяната на времето е част от действащия в Европейския съюз режим за преминаване между лятно и стандартно часово време. Европейската комисия публикува официален график за периода 2022–2026 г., според който през 2026 г. лятното часово време приключва на 25 октомври.

Преминаването към зимно или лятно часово време е регламентирано с и с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г.. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

През март 2019 г. Европейският парламент гласува да бъде спряна практиката за преминаване към лятно и зимно часово време с един час през пролетта и есента до 2021 г. , според справка на страницата на ЕП. Членовете на ЕП реагираха на резултатите от публична консултация на Европейската комисия, в която участваха 4,6 милиона души, като 84 % от отговорилите се обявиха в подкрепа на прекратяването на тази практика. Въпреки това, последвалото законодателно предложение за координирано прекратяване на тази практика не срещна същата амбиция в Съвета на ЕС, който все още не е изразил собствена съвместна позиция, се посочва на сайта на Европарламента.

За да бъде приета подобна промяна, е необходимо квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС, т.е. подкрепа от поне 15 държави членки, представляващи 65% от населението на ЕС.

В световен мащаб около 70 държави, обхващащи една трета от населението на планетата, все още сменят часовото време.

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Защо изобщо местим стрелките?

Системата за смяна на часовото време има дългогодишна история в Европа. В рамките на Европейския съюз правилата за лятното часово време са уредени с Директива 2000/84/ЕО , която предвижда преминаване към лятно часово време през пролетта и връщане към стандартното време през есента. Европейската комисия публикува конкретните дати за отделните години в официалния си график.

Идеята на лятното часово време е светлата част от денонощието да бъде използвана по различен начин чрез преместване на часовника с един час напред през пролетта. През есента часовниците се връщат към стандартното време.

Трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

Ще продължи ли смяната на часа и след 2026 г.?

Европейската комисия вече е публикувала и следващия официален график. Според него през 2027 г. лятното часово време ще приключи на 31 октомври, през 2028 г. на 29 октомври, през 2029 г. на 28 октомври, през 2030 г. на 27 октомври, а през 2031 г. на 26 октомври.

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Какво означава промяната за ежедневието ни?

Най-видимата последица е промяната в разпределението на светлата част от деня. След преминаването към стандартно време сутрин ще започва да се съмва по-рано, но и вечер ще се стъмва по-рано.

Самото връщане на часовника с един час назад означава и че конкретната нощ ще бъде с един час по-дълга. Смяната обаче може временно да изисква адаптация към новия дневен ритъм, особено при хора с установен режим на сън.