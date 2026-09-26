FAZ: Арестуваните за палеж в Мюнхен българи са част от мрежа на ГРУ

Двама българи, мъж и жена на 38 и 28 години, са арестувани в Мюнхен след опит за палеж с коктейли „Молотов“ на строителна площадка, свързана с компании, произвеждащи дронове за Украйна.

Според германски източници, цитирани от FAZ, двамата са били вербувани като „агенти от ниско ниво“ в мрежа, свързвана с руското ГРУ; същата група е планирала и палеж в Словакия.

Германските разследващи свързват мрежата и с атаката с дрон срещу летище Лайпциг на 4 август, като според източниците целта е била нарушаване на военните доставки за Украйна и натиск върху европейската подкрепа за Киев.

@grok in germany, a defense company assisting ukraine was attacked with molotov cocktails



- the company rohde & schwarz produces, among other things, electronic warfare equipment, radio equipment and communication systems for the german army and the ukrainian armed forces,… pic.twitter.com/Bgns6tdLRE — Generalfeldmarschall Angelino F. Michels 🇧🇪 🇩🇪 (@ItsLinoBxtchh) September 25, 2026

Двамата български граждани, арестувани от полицията в Мюнхен след опит за палеж на предприятие за производство на дронове, са били част от мрежа на руското Главно разузнавателно управление (ГРУ).

Това пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, като се позовава на източници в силите за безопасност на Германия.

Опитът за палеж стана с хвърляне на коктейли "Молотов“ от движещ се автомобил по строителна площадка на технологичните компании Rohde & Schwarz и Helsing.

Последната доставя дронове за армията на Украйна.

Пожарът е бързо потушен, а второто устройство е обезвредено.

Замесиха България в опит за руска атака с дрон в Германия

За нападението бяха арестувани мъж и жена на 38 и 28 години с български документи за самоличност.

Властите в Германия смятат, че задържаните са вербувани "агенти от ниско ниво“.

Те оценяват, че щетите са минимални поради аматьорските действия на извършителите.

Същата група е планирала палеж на фабриката на украинската компания Skyeton близо до Прешов, която произвежда дронове за наблюдение за Украйна.

Тази атака е била осуетена и на 25 август в Словакия са задържани латвийски и украински граждани, а друг латвиец е арестуван в Хамбург.

Арестуваха двама българи за палеж в Мюнхен

Според вестника, разследващите свързват както палежа в Мюнхен, така и атаката с дрон срещу летище Лайпциг на 4 август с ГРУ.

Разузнавателните агенции на Германия смятат, че операциите сега се ръководят от Службата за специални дейности на управлението, която е изградила логистична мрежа в цяла Европа.

Лайпцигската група, според източници на вестника, е била ръководена от офицерът от ГРУ Денис Смолянинов.

Целта на атаките е да се прекъснат военните доставки за Украйна и да се принуди Европа да спре помощта за Киев. След експулсирането на руски разузнавачи, ГРУ, под дипломатическо прикритие, е вербувало оперативни работници чрез Telegram и им е плащало в криптовалута.

Дронът, използван при атаката на летището в Лайпциг, е бил скрит в подземен тайник, разкрива още FAZ.