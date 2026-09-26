Свят

Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение

Властите предупреждават за наводнения, прекъсвания на тока и проблеми с транспорта

26 септември 2026, 08:43
Високи вълни край брега на щата Масачузетс, предизвикани от бурята, която се очаква да връхлети североизточното крайбрежие на САЩ, 25 септември 2026 г.
Високи вълни край брега на щата Масачузетс, предизвикани от бурята, която се очаква да връхлети североизточното крайбрежие на САЩ, 25 септември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Силна буря с ветрове до 88,5 км/ч и проливни дъждове се очаква по Източното крайбрежие на САЩ, с риск от наводнения и опасни течения.
  • Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение в най-засегнатите райони, а властите предупредиха за прекъсвания на тока и транспортни смущения.
  • Заради бурята са отменени концерти, фестивали и спортни събития, а авиокомпаниите и „Амтрак“ очакват нарушения в пътуванията през уикенда.

Силна буря с мощни пориви на вятъра и проливни дъждове се очаква да причини през уикенда наводнения и опасни течения по Източното крайбрежие на САЩ от щата Мейн до столицата Вашингтон, предаде Ройтерс. 

Концерти в Ню Йорк и щата Масачузетс, където Ед Шийран, Алиша Кийс и Лени Кравиц се очакваше да излязат на сцената пред десетки хиляди зрители, бяха отменени поради лошите метеорологични условия.

Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение в окръзите, които се очаква да бъдат засегнати най-тежко от бурята, включително в Ню Йорк.

„Отнесете се сериозно към тази буря“, написа в Екс губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл.

Федералната авиационна администрация снощи съобщи, че е възможно полетите на всичките три големи летища в района на Ню Йорк да бъдат нарушени от силни ветрове.

Авиокомпании „Американ Еърлайнс“, „ДжетБлу“ и „Юнайтед Еърлайнс“ приканиха клиентите си да отложат пътуванията си в североизточната част на САЩ през уикенда.

Националната метеорологична служба съобщи, че в някои райони се очакват ветрове със скорост до 88,5 км/ч.

Властите в Ню Йорк предупредиха за възможни наводнения в мазета, за прекъсвания на тока и транспортни смущения.

Американската пътническа железопътна компания „Амтрак“ предупреди, че движението на влаковете може да бъде нарушено поради бурята.

Отменени бяха фестивали на открито, концерти, както и спортни събития.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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