Високи вълни край брега на щата Масачузетс, предизвикани от бурята, която се очаква да връхлети североизточното крайбрежие на САЩ, 25 септември 2026 г.

Силна буря с ветрове до 88,5 км/ч и проливни дъждове се очаква по Източното крайбрежие на САЩ, с риск от наводнения и опасни течения.

Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение в най-засегнатите райони, а властите предупредиха за прекъсвания на тока и транспортни смущения.

Заради бурята са отменени концерти, фестивали и спортни събития, а авиокомпаниите и „Амтрак“ очакват нарушения в пътуванията през уикенда.

All models now agree that a strong coastal storm will develop later today. By Sunday, this storm will be pulled westward towards the NJ/NY coast. This will result in a heightened risk of heavy rain, damaging winds and coastal flooding this weekend. More details on the way today. pic.twitter.com/83h6yH72ka — New York Metro Weather (@nymetrowx) September 25, 2026

Силна буря с мощни пориви на вятъра и проливни дъждове се очаква да причини през уикенда наводнения и опасни течения по Източното крайбрежие на САЩ от щата Мейн до столицата Вашингтон, предаде Ройтерс.

Концерти в Ню Йорк и щата Масачузетс, където Ед Шийран, Алиша Кийс и Лени Кравиц се очакваше да излязат на сцената пред десетки хиляди зрители, бяха отменени поради лошите метеорологични условия.

Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение в окръзите, които се очаква да бъдат засегнати най-тежко от бурята, включително в Ню Йорк.

Nor’easter threatens East Coast live updates: State of emergency for NYC, LI, Westchester as 70 mph winds, dangerous flooding loom https://t.co/aayGgX5c6X pic.twitter.com/llcx6HD8i8 — New York Post (@nypost) September 25, 2026

„Отнесете се сериозно към тази буря“, написа в Екс губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл.

Федералната авиационна администрация снощи съобщи, че е възможно полетите на всичките три големи летища в района на Ню Йорк да бъдат нарушени от силни ветрове.

Авиокомпании „Американ Еърлайнс“, „ДжетБлу“ и „Юнайтед Еърлайнс“ приканиха клиентите си да отложат пътуванията си в североизточната част на САЩ през уикенда.

Националната метеорологична служба съобщи, че в някои райони се очакват ветрове със скорост до 88,5 км/ч.

Thousands without power, roads flood in New Jersey as first major signs of nor'easter take shape https://t.co/C9zTbhNRf9 pic.twitter.com/XwfNCCBM9D — New York Post (@nypost) September 26, 2026

Властите в Ню Йорк предупредиха за възможни наводнения в мазета, за прекъсвания на тока и транспортни смущения.

Американската пътническа железопътна компания „Амтрак“ предупреди, че движението на влаковете може да бъде нарушено поради бурята.

Отменени бяха фестивали на открито, концерти, както и спортни събития.