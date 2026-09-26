Пакистан: Нови атаки срещу Мека биха били „червена линия“

Мюсюлмански поклонници обикалят Каабата, най-свещеното място в исляма, намиращо се в Мека

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви пред ООН, че ново нападение срещу Мека или Медина би било „червена линия“ за страната му.

Изявлението идва след като Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала дрон, насочен към Мека; хусите отхвърлиха обвинението.

Шариф подчерта близките отношения със Саудитска Арабия и новото отбранително споразумение с кралството и Турция, като заяви, че съюзът е насочен към регионалната сигурност и не е насочен срещу конкретна държава.

Pakistan’s prime minister condemns Houthi attacks on Saudi Arabia and says any threat to Mecca’s safety and sanctity “red line”https://t.co/Cjb8lnFXSv — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) September 25, 2026

Нови нападения срещу свещения град Мека биха представлявали „червена линия“, която не бива да бъде преминавана, предупреди пакистанският премиер Шехбаз Шариф в изказване пред Общото събрание на ООН, цитирано от Франс прес.

„Още веднъж осъждаме по най-категоричен начин неотдавнашните достойни за съжаление атаки, извършени от хусите срещу Кралство Саудитска Арабия“, заяви той.

„Опитът за атака с дрон срещу свещения град Мека възмути мюсюлманите по целия свят. Всяка заплаха за сигурността и свещеността на този град (...) е червена линия, която никога не бива да бъде преминавана“, предупреди пакистанският премиер.

Саудитската ПВО прехвана дрон на хусите южно от Мека, твърди коалицията

Изявлението идва, след като в четвъртък Саудитска Арабия прехвана балистични ракети, изстреляни от хусите, след като беше издала предупреждения за няколко района на кралството, включително Мека, най-свещения град в исляма.

През последните месеци проиранските хуси извършиха редица атаки срещу своя съсед Саудитска Арабия, която подкрепя йеменското правителство.

Военен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Пакистан поддържа отношения с Иран, който подкрепя бойците хуси, отговорни за ракетните удари срещу Саудитска Арабия, на чиято територия се намира Мека.

В същото време Исламабад е стратегически близък съюзник на Саудитска Арабия и миналия месец сключи отбранително споразумение с кралството и с Турция.

„Този съюз не е насочен срещу нито една държава“, увери Шехбаз Шариф. „Той представлява колективен ангажимент към отбраната, стабилността и мира в региона, и нищо повече“, добави той.