От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив“

Д нес зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив се превръща в място за среща на бъдещи и настоящи родители, авторитетни специалисти и експерти. Поводът - поредното безплатно събитие за бременни и родители организирано от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо, което за първи път излиза извън София.

Подгответе се за много разговори, полезни съвети и срещи със специалисти, а най-вече, за един ден, в който има място и за въпросите, които понякога остават неизказани.

Домакини на сцената са Диляна Георгиева, позната като @dilianadare в социалните мрежи и създател на комедийно съдържание, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“. Двамата ще се погрижат разговорите със специалистите да бъдат едновременно полезни и приятни.

Източник: Ох на мама

От бременността до първите месеци с бебето

Програмата обхваща различни етапи от пътя към родителството - от първите въпроси около бременността до предизвикателствата на ежедневието с бебе.

Сред темите са подкрепата и възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на тялото след раждането.

Разговорите продължават с теми, които са особено важни през първите месеци у дома - успешно кърмене, грижа за нежната бебешка кожа от първия ден и спокойният сън на бебето.

Теми, важни за всеки родител

По време на форума ще бъдат засегнати и различни теми, които вълнуват родителите - от храненето на бебето и грижата за очното здраве до подготовката на дома и домашния любимец за появата на нов член на семейството.

Сред темите е и финансовата грижа за детето - въпрос, който често остава на заден план, но е важна част от подготовката за бъдещето.

А когато всички останат без идеи как да забавляват децата, програмата стига и до един добре познат въпрос: „Мамо, скучно ми е!“.

Денят завършва с томбола с разнообразни подаръци за посетителите.

Благодарим ви за огромния интерес към Събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“.

Местата за лекционната програма вече са запълнени, но вратите ни остават отворени за Вас! Заповядайте в нашата експо зона, където ще можете да се срещнете с партньорите на събитието, да откриете полезни продукти и услуги и да станете част от атмосферата на „Ох, на мама!“.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България , и To Be Smart , нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“ , Purina® PRO PLAN® , NAN 3 , Gerber , Д-р Даниел Ставрев , ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor , Goto jewellery and diamonds , A-Derma , Кendy Pharma , Софарма АД , Uriage , Детско креативно пространство „Космос“ , Unicorn Baby , SmartyKids България , Code SPARK , Witkid.bg , DEVIN Изворна , Лаборатории Русев , Bioshield , BioAmica , Biozin Kids , МетЛайф България , Заспивай , ЙАЛОКЛИЙН , Lansinoh , Huggy Bear , OneEco , Little Wonders , Meriboo , BioGaia® , Alvina Baby , 1001 Пантофки , „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“ , Термо Смарт ЕООД , ASTRATEX , Бочко , Maternea и Издателство „Пътечки“ , Вълебният Леген и Carrot .