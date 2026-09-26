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От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив“

26 септември 2026, 09:00
От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив“
Източник: Ох на мама

Д нес зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив се превръща в място за среща на бъдещи и настоящи родители, авторитетни специалисти и експерти. Поводът - поредното безплатно събитие за бременни и родители организирано от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо, което за първи път излиза извън София.

Подгответе се за много разговори, полезни съвети и срещи със специалисти, а най-вече, за един ден, в който има място и за въпросите, които понякога остават неизказани.

Домакини на сцената са Диляна Георгиева, позната като @dilianadare в социалните мрежи и създател на комедийно съдържание, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“. Двамата ще се погрижат разговорите със специалистите да бъдат едновременно полезни и приятни.

Източник: Ох на мама

От бременността до първите месеци с бебето

Програмата обхваща различни етапи от пътя към родителството - от първите въпроси около бременността до предизвикателствата на ежедневието с бебе.

Сред темите са подкрепата и възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на тялото след раждането.

Разговорите продължават с теми, които са особено важни през първите месеци у дома - успешно кърмене, грижа за нежната бебешка кожа от първия ден и спокойният сън на бебето.

Теми, важни за всеки родител

По време на форума ще бъдат засегнати и различни теми, които вълнуват родителите - от храненето на бебето и грижата за очното здраве до подготовката на дома и домашния любимец за появата на нов член на семейството.

Сред темите е и финансовата грижа за детето - въпрос, който често остава на заден план, но е важна част от подготовката за бъдещето.

А когато всички останат без идеи как да забавляват децата, програмата стига и до един добре познат въпрос: „Мамо, скучно ми е!“.

Денят завършва с томбола с разнообразни подаръци за посетителите.

Благодарим ви за огромния интерес към Събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“.

Местата за лекционната програма вече са запълнени, но вратите ни остават отворени за Вас! Заповядайте в нашата експо зона, където ще можете да се срещнете с партньорите на събитието, да откриете полезни продукти и услуги и да станете част от атмосферата на „Ох, на мама!“.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“Purina® PRO PLAN®NAN 3, Gerber Д-р Даниел СтавревЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall MotorGoto jewellery and diamondsA-DermaКendy PharmaСофарма АДUriageДетско креативно пространство „Космос“Unicorn BabySmartyKids БългарияCode SPARKWitkid.bgDEVIN ИзворнаЛаборатории РусевBioshieldBioAmicaBiozin KidsМетЛайф БългарияЗаспивайЙАЛОКЛИЙНLansinohHuggy BearOneEcoLittle WondersMeribooBioGaia®Alvina Baby1001 Пантофки„Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“Термо Смарт ЕООДASTRATEXБочкоMaternea и Издателство „Пътечки“Вълебният Леген и Carrot.

Институционални партньори на събитието са Ла Лече Лига България.

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