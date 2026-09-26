От бременността до първите месеци: „Ох, на мама!“ днес е в Пловдив“

Д нес зала „Пловдив“ на Конгресния център на Международен панаир - Пловдив се превръща в място за среща на бъдещи и настоящи родители, авторитетни специалисти и експерти. Поводът - поредното безплатно събитие за бременни и родители организирано от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо, което за първи път излиза извън София.
Подгответе се за много разговори, полезни съвети и срещи със специалисти, а най-вече, за един ден, в който има място и за въпросите, които понякога остават неизказани.
Домакини на сцената са Диляна Георгиева, позната като @dilianadare в социалните мрежи и създател на комедийно съдържание, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“. Двамата ще се погрижат разговорите със специалистите да бъдат едновременно полезни и приятни.
От бременността до първите месеци с бебето
Програмата обхваща различни етапи от пътя към родителството - от първите въпроси около бременността до предизвикателствата на ежедневието с бебе.
Сред темите са подкрепата и възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на тялото след раждането.
Разговорите продължават с теми, които са особено важни през първите месеци у дома - успешно кърмене, грижа за нежната бебешка кожа от първия ден и спокойният сън на бебето.
Теми, важни за всеки родител
По време на форума ще бъдат засегнати и различни теми, които вълнуват родителите - от храненето на бебето и грижата за очното здраве до подготовката на дома и домашния любимец за появата на нов член на семейството.
Сред темите е и финансовата грижа за детето - въпрос, който често остава на заден план, но е важна част от подготовката за бъдещето.
А когато всички останат без идеи как да забавляват децата, програмата стига и до един добре познат въпрос: „Мамо, скучно ми е!“.
Денят завършва с томбола с разнообразни подаръци за посетителите.
Благодарим ви за огромния интерес към Събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“.
Местата за лекционната програма вече са запълнени, но вратите ни остават отворени за Вас! Заповядайте в нашата експо зона, където ще можете да се срещнете с партньорите на събитието, да откриете полезни продукти и услуги и да станете част от атмосферата на „Ох, на мама!“.
Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив, на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Gerber, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“, Вълебният Леген и Carrot.
Институционални партньори на събитието са Ла Лече Лига България.