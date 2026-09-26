Бомбени заплахи срещу върха на властта в Словакия: Фицо и главният прокурор са мишени

Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка е получил заплаха за бомбен атентат срещу него и съпругата му; полицията в Братислава вече разследва случая.

Отделно заплашително съобщение е било адресирано до премиера Роберт Фицо и членовете на семейството му, потвърдиха от правителствената канцелария.

Компетентните органи проверяват и двете заплахи, като засега властите не съобщават допълнителни подробности за съдържанието или извършителите.

Роберт Фицо - министър-председател на Словакия Източник: БТА

Главният прокурор на Словакия Марош Жилинка е получил заплаха за бомбен атентат, потвърди пред националната новинарска агенция ТАСР говорителката на Главната прокуратура Жужана Дробова, като добави, че полицията вече разследва случая.

Заплашително съобщение е получил и премиерът Роберт Фицо, съобщиха от пресслужбата на правителствената канцелария, откъдето добавиха, че компетентните органи разследват съдържанието му.

„Можем да потвърдим, че неизвестно лице е отправило заплаха за бомбен атентат към главния прокурор и съпругата му. Съответното полицейско управление в момента предприема необходимите мерки“, заяви Дробова.

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Информацията за заплашително съобщение, адресирано до Жилинка, бе потвърдена и от полицията.

„Днес служители на Първо РПУ в Братислава получиха заплашително съобщение, адресирано до държавен служител – главния прокурор. Във връзка с проверката на тази информация полицейските служители извършват необходимите процедури“, заяви пред ТАСР говорителката на регионалната полиция в Братислава Мартина Шеметкова, като добави, че допълнителна информация ще бъде предоставена, когато ситуацията позволи.

„Подобно на Главната прокуратура, Правителствената канцелария на Словакия също получи в ранните часове на деня заплашително съобщение, адресирано до премиера Фицо и членовете на семейството му. Компетентните органи разследват съдържанието му“, се посочва в изявлението на правителствената канцелария, откъдето допълват, че на този етап няма да коментират повече ситуацията.