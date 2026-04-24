Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

Мелания Тръмп и Уша Ванс демонстрираха безупречен стил и силно присъствие на 113-ия обяд на Първата дама. Докато Мелания заложи на монохромна елегантност, бъдещата майка Уша Ванс очарова с флорални мотиви и топло излъчване в сърцето на Вашингтон

24 април 2026, 11:07
Н а 113-ия годишен обяд на Първата дама във Вашингтон, Мелания Тръмп и Уша Ванс демонстрираха едновременно решителност и изключителен стил. Проведено в емблематичния хотел „Уошингтън Хилтън“, събитието събра съпрузи на законодатели, филантропи и влиятелни личности за една от най-трайните традиции в столицата, пише HOLA!

Вниманието беше съсредоточено върху изисканото и прецизно модно присъствие на Първата дама. Мелания Тръмп избра елегантно скроен костюм в цвят слонова кост, който отразява нейния характерен подход към облеклото. Двуредното сако се отличаваше със структурирани рамене и изчистени ревери, а тънък черен колан добавяше фин контраст и подчертаваше талията.

Визията ѝ остана вярна на утвърдения стил. Тя се появи с дълга коса на карамелени кичури, оформена в меки, обемни вълни със страничен път. Гримът ѝ акцентираше върху бронзов блясък, неутрални опушени очи и гланц за устни в телесен нюанс. Крайният резултат излъчваше увереност и целенасоченост. Аксесоарите бяха минималистични – тя избегна натрапчивите бижута, позволявайки на прецизната кройка и силуета да дефинират визията. Тази сдържаност допълнително засили усещането за авторитет.

Застанала до нея, Уша Ванс предложи по-мек и изразителен контраст. Тя носеше черна рокля без ръкави с висока яка, украсена с ярки флорални мотиви, които добавяха цвят и динамика. Силуетът балансираше между консерватизъм и модерност, като нежно подчертаваше бременността ѝ – тя очаква четвъртото си дете по-късно това лято. Косата ѝ беше гладко оформена, права и разделена на път в центъра, допълвайки смелия десен на роклята. Гримът ѝ остана естествен и сияен.

Присъствието на Ванс се усещаше като топло и достъпно, подсилено от чести усмивки и непринуден език на тялото. Заедно двете жени създадоха впечатляващ визуален дует. Монохромното облекло на Мелания Тръмп излъчваше дисциплина и структура, докато флоралната визия на Уша Ванс внасяше лекота и индивидуалност. Контрастът подчерта два различни израза на съвременния публичен стил.

Събитието носеше и важно послание. Мелания Тръмп се фокусира върху инициативата си „Насърчаване на бъдещето“, част от кампанията „Be Best“, която подкрепя образователните възможности за деца в приемни семейства. Тя засегна и темата за ролята на изкуствения интелект във формирането на образованието. Емоционален момент настъпи, когато Уша Ванс получи бебешко одеяло от президента на „Конгресния клуб“ Лия Дън – жест, който добави топлина към официалната обстановка.

Обядът на Първата дама продължава да съчетава дипломация, филантропия и мода. През 2026 г. той за пореден път показа как стилът функционира като форма на комуникация във Вашингтон. Мелания Тръмп и Уша Ванс представиха различна визуална идентичност, демонстрирайки как модата и лидерството често вървят ръка за ръка.

По темата

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Гюров: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

„Часовникът тиктака“: Доналд Тръмп обяви пълна блокада на Иран и отрече да е под натиск за край на войната

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Кандев получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

На кого принадлежи Кримският полуостров

На кого принадлежи Кримският полуостров

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

Нов ден, нови глоби в Гърция: До 8000 евро за джигити, 350 евро за липса на хендсфри

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 2 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 2 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 2 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

Терзиев: Терминал 3 трябва да стане символ на завръщането в България

Терзиев: Терминал 3 трябва да стане символ на завръщането в България

България Преди 15 минути

Очакванията са строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

България Преди 50 минути

Министърът на енергетиката заяви, че по договора е платена значителна сума

Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

Лесна салата само с две съставки може да понижи кръвното ви налягане

Любопитно Преди 1 час

Високото кръвно налягане е „тих убиец“, който може да остане незабелязан с години, като постепенно уврежда сърцето, кръвоносните съдове и бъбреците

Войник използва секретни данни, за да спечели 400 000$ от залавянето на Мадуро

Войник използва секретни данни, за да спечели 400 000$ от залавянето на Мадуро

Свят Преди 1 час

Американски сержант е обвинен в използване на секретни данни, за да спечели $400 000 от залози за залавянето на Николас Мадуро. Войникът използвал VPN и криптоборси, за да скрие печалбата си от операцията, в която самият той е участвал

САЩ и ЕС със споразумение за критичните минерали

САЩ и ЕС със споразумение за критичните минерали

Свят Преди 1 час

Това се случва на фона на зависимостта от Китай, заяви Вашингтон

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Това заяви Кая Калас преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър.

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

Свят Преди 2 часа

Повдигнато ѝ е обвинение за трафик на непълнолетни

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

България Преди 2 часа

Произшествието е станало на новоизграждащ се строителен обект

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

България Преди 2 часа

Целта - да се състави единен политически субект

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

Технологии Преди 2 часа

Новият акцент на AI компаниите изглежда е да се опитват да ни докажат, че технологиите им са полезни не само за общи или абстрактни дейности, но и за много конкретни работни задачи, които хората трябва да изпълняват всеки ден

<p>Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ</p>

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля от ръководството на ГЕРБ

България Преди 2 часа

От партията приеха решението на Живко Тодоров

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

България Преди 2 часа

За първи път в публичното пространство застава близък до Лидия човек – нейна приятелка, която пожела да остане анонимна

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Свят Преди 3 часа

Атаката предизвикала пожар, който бил потушен от екипажа

<p>Напрежение между САЩ и Великобритания: Тръмп с остро предупреждение</p>

Търговско напрежение: Тръмп заплаши Великобритания с високи мита заради дигиталния данък

Свят Преди 3 часа

Британският данък е насочен основно към големи технологични компании

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

Свят Преди 3 часа

„Катаиб Сайид ал-Шухада“ (KSS) е определена от Вашингтон определя като терористична организация

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Любопитно Преди 3 часа

Филмовите страсти са ни научили да очакваме гръмки признания под дъжда или луксозни жестове

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

След разпити и мълчание: Ханде Ерчел се върна с усмивка и категорично послание

Edna.bg

Скалата с трогателен жест за рождения ден на дъщеря си

Edna.bg

Левски дава извънредна пресконференция

Gong.bg

Локомотив и Ботев Пловдив поискаха стадионите си безвъзмездно за 20 г.

Gong.bg

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Nova.bg

Служебният премиер: В ход е заговор срещу главния секретар на МВР, но ние стоим зад Кандев

Nova.bg