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Удар по „Космонова“ в Киев: Русия твърди, че е прекъснала важни комуникации

По данни на руското министерство на отбраната обектът е осигурявал мобилен интернет и поддръжка на спътниковите комуникации

26 септември 2026, 10:11
Удар по „Космонова“ в Киев: Русия твърди, че е прекъснала важни комуникации
Огнеборец гаси пожар в офис сграда, поразена при руски удар с дронове в украинската столица Киев, 25 септември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Двамата българи, арестувани в Мюнхен след опит за палеж на обект, свързан с производство на дронове за Украйна, според германски източници са били част от мрежа, свързвана с руското ГРУ.
  • Германските власти ги определят като „агенти от ниско ниво“ и смятат, че същата мрежа е планирала палеж на украинска фабрика за дронове в Словакия, осуетен през август.
  • Според FAZ разследващите свързват мрежата и с атака с дрон срещу летище Лайпциг; предполагаемата цел е била нарушаване на военните доставки за Украйна и натиск върху европейската подкрепа за Киев.

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Кремъл снощи заяви, че не е необходимо да се бърза с изпращането на нови руски посланици във Франция и Великобритания, „на фона на липсата на двустранни отношения“ между Москва и тези страни, предаде Франс Прес.

С подписан снощи указ руският президент Владимир Путин официално освободи от длъжност посланика на Русия в Лондон от 2019 година Андрей Келин. Ден по-рано той подписа подобен указ, с който освободи от длъжност руския посланик във Франция от 2017 година Алексей Мечков.

В отговор на репортерски въпрос относно тези мерки говорителят на Кремъл Дмитрий Песков снощи заяви, че може да мине „известно време“, докато бъдат назначени нови посланици в тези страни.

„Особено като се има предвид, че, както сами виждате, на фона на липсата на двустранни отношения (с Париж и Лондон, бел. ред.), няма реална необходимост да се бърза“, добави той.

Франция и Великобритания са сред най-важните поддръжници на Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година, отбелязва АФП. Оттогава отношенията им с Москва се влошиха значително.

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Междувременно стана ясно, че руските войски са поразили през изминалата нощ центъра за обработка на данни "Космонова" в Киев, който е осигурявал работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация "Старлинк", използвана от украинските въоръжени сили (ВСУ), съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Тази нощ въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с дронове по обекти от пристанищната и транспортната инфраструктура, логистични и комуникационни центрове, използвани за нуждите на ВСУ.

Поразен е пристанищен пункт във Вилково, Одеска област, през който в Украйна са постъпвали оръжия от Европа, както и мост в село Маяки, използван за прехвърляне на товари за украинските военни подразделения. Руските войски нанесоха също удар по логистичен център на "Нова поща" в Одеска област, където са се съхранявали военни товари за ВСУ, посочи министерството.

Между 20:00 ч. на 25 септември и 08:00 ч. днес руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили  645 украински дрона над руски региони, а също над Черно и Азовско море, допълни ведомството.

Източник: БТА    
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