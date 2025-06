Тайната на Иран, която Тръмп скри: Разкрития за ядрените удари и мистериозната „Планина на обречеността“

Д ва дни преди американските стратегически бомбардировачи B-2 да хвърлят най-мощните експлозиви, използвани след Втората световна война, върху Иран, камиони са били забелязани да се нареждат пред основната цел – ядрената база във Фордоу, пише Daily Mail.

Сателитни снимки разкриват десетки товарни превозни средства, струпани пред тунелния вход към ключовия ядрен обект, разположен дълбоко в планините.

The truth behind Trump's bombings and the huge Iran secret kept from the world that's hoodwinked all of America https://t.co/3Xw0v4Ktdm