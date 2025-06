ЦРУ: Ядрената програма на Иран е „сериозно увредена“. Иран потвърди

Д иректорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви в сряда, че агенцията е получила „съвкупност от достоверни доказателства, които показват, че ядрената програма на Иран е била сериозно повредена“ от последните удари, което подчертава, че широката разузнавателна общност полага усилия за определяне на въздействието на американските удари върху три ядрени обекта на страната в събота, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Без да предоставя подробности, Ратклиф каза, че доказателствата на ЦРУ включват „нова разузнавателна информация от исторически надежден източник/метод, че

няколко ключови ирански ядрени съоръжения са били унищожени и възстановяването им ще отнеме години“.

Не стана ясно дали Ратклиф предлага официална оценка на агенцията или своето виждане за разузнаването.

Изявлението дойде ден след първоначален анализ на Агенцията за военно разузнаване, който предполага, че ударите на САЩ в събота не са унищожили някои ключови компоненти на ядрената програма на Иран и вероятно само са забавили ядрените амбиции на Техеран с няколко месеца, съобщен от CNN и други медии.

Белият дом отхвърли тази оценка, която хвърля съмнение върху твърденията на президента Доналд Тръмп, че ударите са „заличили“ способността на Иран да произвежда оръжие, наричайки я „погрешна“.

Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард също публикува в X в сряда, че

„ново разузнаване“ подкрепя идеята, че ядрените съоръжения на Иран са били „унищожени“ при ударите.

„Ново разузнаване потвърждава това, което @POTUS е заявявал многократно: ядрените съоръжения на Иран са били унищожени“, публикува Габард, без да предоставя доказателства. „Ако иранците изберат да възстановят, ще трябва да възстановят изцяло и трите съоръжения (Натанз, Фордо, Исфахан), което вероятно ще отнеме години“.

New intelligence confirms what @POTUS has stated numerous times: Iran's nuclear facilities have been destroyed. If the Iranians chose to rebuild, they would have to rebuild all three facilities (Natanz, Fordow, Esfahan) entirely, which would likely take years to do.



The…