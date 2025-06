Макрон предупреди за Иран: Оттегляне от ядрения договор е най-лошият сценарий

Ф ренският президент Еманюел Макрон каза, че е обсъдил вчера по телефона с американския си колега Доналд Тръмп "ситуацията в Украйна и Близкия изток", предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че разговорът се е състоял десетина дни след публичното напрежение между двамата на срещата на върха на Г-7 в Канада.

Елисейският дворец съобщи, че Тръмп се е обадил на Макрон "в кулоарите на (заседанието на) Европейския съвет" в Брюксел.

Френският президент се опитва да демонстрира известна близост с американския си колега, който обаче редовно го критикува.

