Иран: Щетите са големи, среща с Тръмп няма да има

И ранският министър на външните работи Абас Арагчи отрече твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че другата седмица ще има среща между двете страни, предаде Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Техеран прави оценка дали разговорите с Вашингтон са в негов интерес, каза Арагчи в интервю за иранската държавна телевизия.

Iran Rejects Claims of Upcoming Meeting with the U.S.



Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has dismissed reports of a scheduled meeting with the United States next week, contradicting remarks made by President Donald Trump.



Araghchi stated that Tehran has no current plans to… pic.twitter.com/1XC17r0g5x