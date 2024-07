Поругаха паметника на Евгений Пригожин в Русия (СНИМКИ/ВИДЕО)

П аметникът на Евгений Пригожин, основателят на наемническата групировка “Вагнер”, който загина в самолетна катастрофа, малко след организиране на бунт срещу руските власти, беше поруган по-малко повече от месец след откриването му.

Пригожин беше ръководител на групата “Вагнер”, която се бори за Москва в Украйна. Той остро осъждаше начина, по който висшите военни началници на Путин управляваха войната, като често се оплакваше от липса на амуниции.

През юни 2023 г. Пригожин организира поход към Москва, в който превзе военни съоръжения в Ростов на Дон. След това обаче той отмени бунта си, преди да стигне до столицата.

Пригожин почина на 23 август 2023 г., след като частният му самолет се разби в района на Твер северно от Москва.

Погребан бе в Прохоровското гробище в Санкт Петербург, а на мястото бе построена статуя в реален размер, която бе открита на 1 юни тази година, когато се навършват 62 години от рождението му.

It seems someone in #Russia didn't like #Prigozhin. His statue is covered in white paint and in his left hand now there's a... err... sex toy! pic.twitter.com/Ko1Bq2Bjzq