The Times: Призракът на Пригожин, който може да погребе режима на Путин

С оченият за основател на ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин се разбунтува срещу руския режим и бързо "падна". Какво се случи със семейството и лоялната му армия и ще се върне ли да преследва президента, пита британският вестник The Times.

Евгений Пригожин, някога яростен съюзник на руския президент Владимир Путин, станал известен като "готвача на Путин", пое зашеметяващ риск преди една година. Като ръководител на групата "Вагнер" той оглави преврат, който се оказа най-сериозното предизвикателство за президента Путин от 23-те му години на власт. Два месеца по-късно Пригожин загина, самолетът му падна след две експлозии.

