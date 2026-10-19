Свят

Ескалиращи протести и сблъсъци в Мадрид

Учители, участващи в мирен протест, са удряни с палки и изтласквани от полицията

Николай Киров Николай Киров

19 октомври 2026, 23:20
Ескалиращи протести и сблъсъци в Мадрид
Източник: AP/БТА

П ротест на стачкуващи учители срещу образователната политика на регионалното правителство в Мадрид прерасна в сблъсъци с полицията, предаде ДПА.

Стотици демонстранти блокираха днес входовете на двореца "Сантоня" в центъра на испанската столица, където имаше събитие с участието на премиера на автономния регион Исабел Диас Аюсо.

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Полицията предприе действия срещу протестиращите, за да осигури достъп до сградата.

Телевизионният канал RTVE излъчи кадри, на които се вижда как учители, участващи в мирен протест, са удряни с палки и изтласквани от полицията.

Аюсо обвини испанския министър-председател Педро Санчес и "антидемократичната левица" в организирането на "стратегия за личен и институционален тормоз" срещу нея.

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На друго място около 200 учители блокираха автомагистрала А-3 в покрайнините на Мадрид, като използваха училищни чинове и столове. Това затрудни значително движението. Протестът приключи около час по-късно.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Протест на учители Мадрид Испания
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