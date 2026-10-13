Грандиозен финал: Шакира разтърси Мадрид заедно с Малума на последния ѝ европейски концерт

Ш акира се сбогува с европейската си резиденция в Мадрид този понеделник с последен концерт, заобиколена от „нейните приятели“, както сама ги нарече: Малума, Бееле и Дани Мартин. Изненадващата поява на Лаура Паузини също бе сред акцентите в това много специално шоу, с което колумбийската звезда сложи точка на почти месец, посветен на празнуването на иберо-американската култура.

„Вече сме на последния ни концерт от тази резиденция. Наистина, за мен имаше „преди“ и „след“. Това беше сбъдната мечта“, обърна се изпълнителката към повече от 55-те хиляди души, дошли на последната европейска дата от световното ѝ турне „Women No Longer Cry“.

Певицата призна, че раздялата е била трудна: „Честно казано, не искам да си тръгвам. Ще бъде много трудно отново да напусна Испания.“

Shakira invited Maluma to perform ‘Chantaje’ and ‘AGUA’ at her final Madrid show. https://t.co/UM9Rvp4dJB — Pop Core (@TheePopCore) October 12, 2026

Шакира подари на публиката допълнителен концерт в Мадрид на 12 октомври. Той бе посрещнат с огромен ентусиазъм от феновете, които изкупиха билетите за по-малко от седмица, след като новата дата бе обявена изненадващо на 6 октомври.

Този последен концерт от „историческата“ резиденция, както я определи самата Шакира, бе истински спектакъл. Родената в Баранкиля звезда сподели, че заради аплодисментите и подкрепата на феновете се е почувствала „сякаш кариерата ѝ тепърва започва“.

Много специални гости

Шакира, заедно със своя екип от танцьори и музиканти, омагьоса публиката, стекла се в „Парк Макондо“ – импровизираният град, който тя съгради в испанската столица за престоя си. В шоу, изпълнено с много танци, музика и впечатляващ светлинен спектакъл, Шакира изпълни както емблематични хитове от кариерата си като „Loba“, „Suerte“ и „La Tortura“ (този път без Алехандро Санс), така и нови парчета, сред които и най-новата ѝ колаборация с Малума – „Agua“.

Именно Малума бе най-чаканият и аплодиран гост от публиката, в която имаше силно латиноамериканско присъствие и огромен брой колумбийци.

Шакира и Малума издадоха „Agua“ преди по-малко от месец. Ритмичното меренге бе изпълнено от двамата за втори пореден ден, след като го представиха премиерно на живо предния ден на същата сцена, подарявайки на феновете силен момент на близост и химия чрез танца си.

Дани Мартин бе звездният гост за испанската публика и изпя „Te dejo Madrid“ заедно с колумбийката, която свиреше на емблематичната си хармоника. След него на сцената излезе Бееле – друг сънародник на „Вълчицата“, който изпълни с нея дуетното им парче „Algo tú“.

Неочакваната поява на италианската звезда Лаура Паузини, за втори път по време на тази резиденция, изненада публиката. Тя изпя „Antología“, след като заяви, че Шакира е „пример“ за всички жени, които „когато пораснат, се страхуват, че няма да могат да постигнат мечтите си“.

Shakira con Maluma y Penélope Cruz en su penúltimo concierto en Madrid https://t.co/i0uta9ImYD — CNN en Español (@CNNEE) October 12, 2026

Над 700 000 фенове на 13 мащабни концерта

„Парк Макондо“, временният град, който Шакира изгради в Мадрид за европейската си резиденция, затвори врати с грандиозен финал този понеделник след 13 мащабни концерта. Повече от 700 000 фенове преминаха през пъстрия периметър на парка, както и през публикациите в социалните мрежи. Всички, които се присъединиха към глутницата на „Вълчицата“ по време на престоя ѝ в испанската столица, се насладиха на небивала продукция, съчетаваща духа на тематичен фестивал с мащаба на „Стадион Шакира“ като част от световното турне „Las Mujeres Ya No Lloran“.

Облечени с цветни перуки, уши, карнавални маски или костюми с монети, хиляди хора чакаха на дълги опашки, за да се снимат в различните кътчета на „Парк Макондо“ – от тематична клетка до гигантска надуваема вълчица. По думите на самата Шакира, повече от 10 000 души са работили денонощно, за да издигнат този град, „докато Мадрид е спял“.

Преди финалната част на шоуто колумбийката призна пред публиката, че не е очаквала толкова голям успех от тази резиденция – най-важната в кариерата ѝ досега. Тя разкри, че когато първоначално са я помолили да направи „осем концерта в Мадрид“, си е помислила, че това е невъзможно.

След това тя отпразнува с екипа си достигането на „тринадесетия концерт!“ и призова момичетата и младите жени да се борят за кариерата си и да не се влияят от хорското мнение.

#Shakira se despide de Madrid: antes de su último show sorprende con Maluma en el escenario https://t.co/1iTvwcW3aL https://t.co/omM1R5uv01 — El Universo (@eluniversocom) October 12, 2026

Шакира за пореден път доказа, че музикалният ѝ талант надхвърля само пеенето: тя свири на електрическа китара в множество песни с рок групата си (като „Inevitable“ и „Si te vas“) и на барабани в „Remember to Forget You“ – емблематични парчета, които публиката пееше с пълно гърло от началото до края.

Аржентинският продуцент Bizarrap закри вечерта с най-големия хит на Шакира от последните години: „Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66“. Изпълнението им бе съпроводено от грандиозно шоу с дронове, което оформи въртяща се глава на вълк във въздуха и завърши с надписа „Благодаря, Мадрид“ високо над сцената.

Шакира се сбогува с Европа с този концерт и вече се готви за следващите си две потвърдени изяви: на 18 октомври тя ще се срещне с публиката в Бишкек (Киргизстан), а на 28 ноември ще превърне Пирамидите в Гиза (Египет) в арена на следващия си незабравим спектакъл.