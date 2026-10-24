Няколко хиляди излязоха на протест в Мадрид в „защита на пенсиите“

Н яколко хиляди души протестираха днес в центъра на Мадрид в „защита на държавната пенсионна система“, предаде агенция Франс прес.

Демонстрацията се състоя точно един месец преди парламентарните избори в Испания на фонетичния дебат и обвиненията от страна на левицата, че десницата възнамерява да подготви почвата за частична приватизация на пенсионната система. Според данни, предоставени на АФП от властите в испанската столица, в шествието са участвали 250 000 души.

Authorities said 250,00 people marched through central Madrid on Saturday demanding protection for the Spanish state pension scheme and the cost of living, one of the hot topics in a parliamentary election next month. ➡️ https://t.co/7yQgoTGZRS https://t.co/PClqobF5x7 — AFP News Agency (@AFP) October 24, 2026

Протестиращите се обявиха категорично против всякаква реформа на пенсионната система, която би могла да доведе до нейната приватизация. Те поискаха също пенсиите да бъдат законно гарантирани и обявени за неприкосновени.

В началото на седмицата лидерът на дясната опозиция Алберто Нунес Фейхо обеща, че неговата Народна партия ще увеличи пенсиите в съответствие със закона, ако спечели предсрочните парламентарни избори, насрочени за 29 ноември.

Правителството на премиера социалист Педро Санчес от своя страна обвини Народната партия, че възнамерява да реформира пенсионната система, като подкопае действащия от 2022 г. механизъм за пълна индексация на пенсиите спрямо инфлацията. В края на 2021 г. Народната партия гласува против въвеждането на този механизъм с аргумента за високите разходи и натиска върху публичните финанси.

По данни на испанското Министерство на социалното осигуряване през септември средната месечна пенсия за осигурителен стаж и възраст в страната е възлизала на 1576 евро, а общият брой на получателите е достигнал близо 6,8 милиона души.