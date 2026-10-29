Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Р уските сили са нанесли удар по сухотоварен кораб край пристанището на Одеса, за който Москва твърди, че е превозвал военни товари и стоки с двойно предназначение за украинските въоръжени сили. Междувременно руската противовъздушна отбрана е неутрализирала по-голямата част от 613 дрона, насочени към района на Москва, а руски безпилотни летателни апарати са поразили учебно заведение в украинския град Харков.

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Руските въоръжени сили са продължили през нощта атаките с безпилотни летателни апарати срещу пристанищната инфраструктура на Украйна и плавателни съдове, за които Москва твърди, че се използват в интерес на украинската армия. Това съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции.

Според ведомството е бил поразен сухотоварен кораб, който плавал към пристанището на Одеса с военни товари и стоки с двойно предназначение за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

„Тази нощ въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни апарати по обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна и по морски съдове, използвани в интерес на ВСУ“, се посочва в съобщението на руското министерство на отбраната.

От ведомството уточняват, че корабът е бил поразен, докато е плавал в морето. Към момента в предоставената информация няма независима проверка на руското твърдение за товара на плавателния съд.

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Москва съобщи за 613 украински дрона

Руската противовъздушна отбрана е неутрализирала по-голямата част от 613 безпилотни летателни апарата, насочени към района на Москва през нощта срещу 29 октомври. Това съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

По думите му дроновете са били засечени в периода от 20:30 ч. московско време на 28 октомври до 07:00 ч. на 29 октомври.

„По-голямата част от тях бяха неутрализирани от силите на противовъздушната отбрана“, посочи Собянин.

Той уточни, че при приближаването към самата Москва са били унищожени 231 безпилотни летателни апарата.

Посочените числа са по данни на руските власти. В предоставената информация няма независимо потвърждение за общия брой на дроновете или за последиците от атаката.

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Дронове удариха учебно заведение в Харков

Руските сили са нанесли удари с дронове и по украинския град Харков, съобщи кметът Игор Терехов, цитиран от "Укринформ".

Поражения са регистрирани в Холодногорския и Салтивския район на града. При единия от ударите е избухнал пожар, съобщи Терехов в публикация в приложението „Телеграм“.

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По-късно кметът уточни, че според информация от ситуационния център руски дрон е поразил учебно заведение.

Към момента в предоставените съобщения не се посочват подробности за броя на пострадалите и размера на нанесените щети.