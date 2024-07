Съдят "Светците", обвинени в смъртта на момиче, оставено седмица без инсулин

Ч ленове на австралийска религиозна група са изправени пред съда по обвинение, че са убили осемгодишно момиче, болно от диабет, като са му отказали медицински грижи.

През януари 2022 г. Елизабет Струхс е намерена мъртва в дома си в Тоуумба - на около 125 км западно от Бризбейн - след като се твърди, че е останала без инсулин в продължение на почти седмица.

(Видеото е архивно: Масово убийство в секта? 😲 Зловещата история на Джоунстаун!)

Прокурорите твърдят, че членовете на сектата, известна като "Светците", са се молили Бог да излекува детето, вместо да потърсят помощ, тъй като здравето ѝ се влошило.

Родителите на момиченцето са сред 14-те обвиняеми, като всички те са избрали да се представляват сами по това широко разгласено и изключително необичайно дело.

Двама мъже - бащата на Елизабет, 52-годишният Джейсън Струхс, и 62-годишният лидер на религиозната група Брендън Стивънс - са обвинени в убийство, като според прокурорите те са насърчавали или инструктирали останалите членове на групата.

The horrific final days and hours of eight-year-old Elizabeth Struhs’ life have been detailed as the prosecution outlines its case against members of a hardline religious group https://t.co/tmrtGWNXXj pic.twitter.com/fgN2KPz5zn