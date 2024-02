Възхищение, критика и живот в секта: Това е най-голямото семейство в света

Н аучете за вдъхновяващата история за Зиона Чана и неговото необикновено семейство - най-голямото в света, имащо 167 членове. Глава на семейството е Чана, а начинът на живот, вярванията и предизвикателствата им определено привличат вниманието. Живеейки в четириетажно имение, те управляват ежедневието си със забележителна организация и самодостатъчност. От околните те получават както възхищение, така и критика, но те стоят като свидетелство за единство и вяра и ако човек погледне към тяхната история ще види едно забележително пътуване на любов и постоянство.

Mizoram: Ziona Chana (76), believed to be the head of world's largest family with 38 wives and 89 children, passes away, as per CM Zoramthanga



"Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family," the CM tweets pic.twitter.com/w94G16AKug — ANI (@ANI) June 13, 2021

Чудили ли сте се някога колко хора могат да се поберат в една къща? Какво ще кажете за 167? Това е броят на членовете на семейството на мъж от Мизорам, Индия, който е бил глава на едно от най-големите семейства в света, което било толкова голямо, че го класирали от World Record Academy, Wall Street Journal и London World Records като най-голямото в света.

Според служители на Гинес, семейството отказало титлата за световен рекорд, тъй като е "избягвало публичността".

На чело на семейството стоял Зиона Чана, 76-годишен мъж от Мизорам, Индия, който починал през юни 2021 г. Чана бил лидер на християнска секта, неофициално наречена Chana Pâwl или Chhuanthar Kohhran, която позволявала полигамията за мъжете. Той имал 39 жени, 94 деца, 33 внуци и един правнук, което прави общо 167 души. Семейството живеело заедно в четириетажно имение със 100 стаи, което било туристическа атракция в щата. Чана твърди, че е успял да управлява семейството си с Божията помощ и че е доволен от голямото си потомство.

Largest family in the world with 39 wives, 94 children, 14 daughters-in-law and 33 grandchildren... belongs to Ziona Chana... and he is a Christian from Mizoram... pic.twitter.com/0zBjpRXIvj — No Conversion (@noconversion) July 30, 2020

Семейството принадлежи към християнската секта - Chana Pâwl - която има около 2000 последователи. Всички те живеят около къщата на Зиона Чана в Baktawng Tlangnuam, на около 55 километра от столицата на Мизорам, Ейзол. Сектата, която позволява полигамията за мъже, е основана от дядото на Чана през 1942 г. Чана се жени за първата си съпруга, Затианг, която е по-възрастна от него с три години, на 17-годишна възраст. Затианг е главната съпруга и ръководи домакинската работа на семейството със строга дисциплина. След като бащата на Чана починал през 1997 г., Чана го наследил като лидер на сектата. Той се жени за десет от следващите си съпруги в рамките на една година, като за последната си жена се жени през 2005 г., която била на 25-годишна възраст.

Семейството живее в четириетажна къща, наречена "Chhuan Thar Run" или New Generation House, със 100 стаи. Съпругите му споделят общежитие близо до личната спалня на Чана, според местните медии. Имението е основна туристическа атракция в щата, като хора от цял свят се тълпят в селото, за да надникнат в начина на живот на това необикновено семейство. Семейството следва строг график и система на редуване. Съпругите на Чана се редуват да готвят, докато дъщерите му почистват къщата и перат. Синовете и съпругите им, както и всичките им деца, живеят в отделни стаи в една сграда, но имат общи кухни. Семейството консумира около 90 кг. ориз и повече от 60 кг. картофи на ден. Те също отглеждат собствени култури и животни за месо и мляко.

A THREAD of the World's Most Prominent Polygamists.



1. Ziona Chana is from Mizoram, India. He married his first wife Zathiangi when he was 17years old.



He has one of the largest living families, with 39 wives and 94 children. pic.twitter.com/HKhf6DY9p3 — vipire l (@VipireC) July 20, 2022

Семейството се гордее с уникалната си идентичност и култура. Те празнуват рождения ден на своя основател всяка година с празник и молитва на общността. Имат и собствено училище, в което учат внуците на Чана и други деца от селото. Членовете на семейството говорят свободно няколко езика, включително мизо, английски и хинди. Те също имат собствен хор и музикални инструменти, които използват за изпълнение по време на религиозни и културни събития.

Семейството обаче се изправя и пред някои предизвикателства и критики. Някои хора ги обвиняват, че експлоатират жените и природните ресурси. Други поставят под съмнение законността и морала на тяхната полигамна практика. Семейството обаче твърди, че са щастливи и доволни от начина си на живот и имат свободата да избират партньорите си. Твърдят още, че не са в тежест на обществото, тъй като разчитат на себе си и допринасят за икономиката.