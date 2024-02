"Задава се апокалипсис": Зловещата секта кара хората да гладуват до смърт, за да се озоват в рая

Т ой е карал последователите си да гладуват, за да "се срещнат с Исус". Казвал им е, че ще се озоват по-бързо в рая, ако гладуват до смърт. Сега Паул Нтенге Макензи е изправен на съд. Обвинен е в убийството на 191 деца, предава Deutsche Welle .

Той е карал последователите си да гладуват, за да "се срещнат с Исус". Убеждавал ги е, че се задава апокалипсис и че завръщането на Божия син предстои. Казвал им е, че ще се озоват по-бързо в рая, ако гладуват до смърт. Забранявал им е да изпращат децата си на училище. Онези, които се присъединявали към сектата му, се отказвали от предишния си начин на живот и обикновено прекъсвали контакта със семействата си.

Думата е за самопровъзгласилия се пастор Пол Нтенге Макензи, лидер на секта в Кения. Тези дни той бе обвинен за извършването на 191 убийства - заедно с други 29 заподозрени.

Нтенге Макензи основава групата "Международни министерства на добрите новини" през 2003 и през годините събира голям брой последователи, пред които твърди, че може да говори директно с Бог. От службите сектата е категоризирана като "организирана престъпна група".

"Клането от гората Шакахола"

Нтенге Макензи е арестуван през април 2023 година, след като в една гора в Кения били открити стотици човешки трупове. Аутопсиите показали, че повечето от 429-те жертви са загинали от гладна смърт. Други, включително деца, са били пребити до смърт или удушени, пише германската обществена телевизия АРД. Случаят е станал известен като "Клането от гората Шакахола". Повдигнатите обвинения се отнасят за смъртта на 191 деца, открити във въпросната гора.

През април миналата година мъж се свързал с полицията и заявил, че съпругата му и дъщеря му са заминали, за да се присъединят към сектата на Макензи в отдалечена част на Кения. Двете обаче така и не се завърнали. По време на акцията по издирването полицаите открили плитки гробове и съсухрени хора, които разказали, че им е било казано да гладуват, за да могат да "се срещнат с Исус". През следващите три седмици разследващите открили множество трупове, много от които на деца. Намерени били и други оцелели.

Твърди се, че лидерът на сектата е наел въоръжени лица, които да спират или убиват всеки, който промени решението си.

