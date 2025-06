Съд даде право на Тръмп да държи Асошиейтед прес извън Белия дом

А мерикански апелативен съд даде възможност на президента Доналд Тръмп да ограничава достъпа на журналисти от Асошиейтед прес до някои медийни събития в Белия дом, предаде Ройтерс.

През февруари Белият дом забрани на представители на АП да влизат на събития в Овалния кабинет, както и да се качват на борда правителствения самолет "Еър форс 1" заради редакционната политика на американската информационна агенция, и по-конкретно - разногласия около името на Мексиканския залив, който Тръмп преименува на Американски залив. АП заведе дело срещу трима висши сътрудници на Тръмп, като посочи че ограниченията нарушават гарантираната от Конституцията на САЩ свобода на словото.

