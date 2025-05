Кои са Тод и Джули Крисли и защо Доналд Тръмп ги помилва?

М арго Мартин, специален асистент на президента Доналд Тръмп, публикува видео в X (бивш Twitter), в което Тръмп се обажда на Савана Крисли, за да я информира, че ще помилва родителите ѝ — Тод и Джули Крисли.

По думите на Мартин, Тръмп е уведомил Савана, че ще издаде „пълно помилване“ на двойката.

Кои са Тод и Джули Крисли?

Тод и Джули Крисли станаха популярни чрез риалити шоуто Chrisley Knows Best, в което демонстрираха луксозния си начин на живот и близките семейни отношения. Предаването стартира през 2014 г.

През 2019 г. двойката беше обвинена по множество федерални обвинения, сред които укриване на данъци, измама с телеграфни услуги и заговор с цел измама.

През 2022 г. те бяха осъдени за участие в схема за банкова измама на стойност милиони долари, както и за използване на фалшиви документи за получаване на заеми и укриване на данъци. Тод получи 12 години затвор, а Джули — седем. По-късно и двете присъди бяха частично намалени.

Двойката подаде няколко жалби и продължава да настоява за своята невинност.

Законова битка и надежда за помилване

Джей Сърджент, адвокат на семейство Крисли, заяви пред NBC News през февруари, че клиентите му ще потърсят президентско помилване.

„Те вярват, че президентът ще разгледа сериозно възможността за помилване, като се има предвид несправедливото отношение, на което са били подложени в системата на наказателното правосъдие“, каза Сърджент.

Савана Крисли също взе участие в Националната конвенция на Републиканската партия през юли миналата година.

Къде се намират Тод и Джули Крисли в момента?

Тод излежаваше присъдата си във Федералния затворнически лагер в Пенсакола, Флорида, а Джули — във Федералния медицински център в Лексингтън, Кентъки.

Двойката има три деца: Чейс (28), Савана (27) и Грейсън (19). Освен това Тод има две по-големи деца от предишен брак — Линдзи (35) и Кайл (33).

Те също така имат пълно попечителство над 12-годишната си внучка Клоуи. След като родителите ѝ бяха осъдени, Савана пое грижите за Грейсън и Клоуи.

Очаква се децата на Тод и Джули да се появят в нов документален сериал по Lifetime, съобщи Variety в сряда.

Нов сериал за семейството Крисли

Официалният синопсис на продукцията гласи: „Семейството е изправено пред предизвикателството да запази името и наследството на Крисли, разчитайки само на телефонни обаждания и кратки посещения с родителите, които са в затвора. Докато Савана се грижи за по-малките си брат и сестра — Клоуи и Грейсън — тя неуморно се бори за президентско помилване, което да освободи родителите ѝ. Междувременно Чейс се изправя пред лични предизвикателства, докато гради новия си бизнес и поддържа връзката си с приятелката си Джоди.“

Защо Тръмп ги помилва?

В публикуваното видео в X Тръмп заяви, че Тод и Джули Крисли са били „третирани доста грубо, според това, което чува“. Чувам, че са страхотни хора. Това не трябваше да се случва“, коментира той.

Все още не е ясно кога точно Тод и Джули ще бъдат освободени от затвора.

„Надявам се да успеем да го направим още утре“, казва Тръмп във видеото.