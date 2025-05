Доналд Тръмп: Ще бъда президент за осем години

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отрече, че обмисля трети президентски мандат, ход, за който експертите са съгласни, че е забранен от Конституцията на САЩ. „Ще бъда президент за осем години, ще бъда президент за два мандата. Винаги съм смятал, че това е много важно“, каза Тръмп в интервю за предаването „Среща с пресата с Кристен Уелкър“ по NBC, излъчено в неделя.

78-годишният Тръмп вече е казвал, че „не се шегува“ с желанието си да служи трети или дори четвърти мандат като президент на САЩ. По-късно той заяви, че изявленията му са били предназначени да заливат „медиите за фалшиви новини“, пише Би Би Си (BBC).

Неговата компания, The Trump Organization, продава шапки „Тръмп 2028“, подхранвайки спекулациите, че може да се опита да остане на поста си след края на втория си мандат през януари 2029 г. В интервюто, записано от резиденцията му във Флорида в петък, Тръмп каза, че е получил много „молби“ от хора, които го молят да обмисли кандидатурата си за оставане на поста си.

„Толкова много хора искат да го направя“,

каза Тръмп само дни след като отпразнува първите 100 дни от втория си мандат. „Това е нещо, което, доколкото ми е известно, не е позволено да се прави. Не знам дали е конституционно, че не ви позволяват да го правите, или нещо друго“, каза Тръмп.

Той добави, че „има много хора, които продават шапката от 2028 г.“. „Но това не е нещо, което искам да направя“, каза той, като изброи републиканците, които биха могли да заемат неговото място, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.

22-рата поправка на Конституцията гласи, че „никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти“. Промяната на Конституцията ще изисква одобрение от две трети както от Сената, така и от Камарата на представителите, както и одобрение от три четвърти от правителствата на страната на щатско ниво. Някои поддръжници на Тръмп обаче предполагат, че има вратичка в Конституцията, която не е била проверена в съда.

На въпрос от NBC дали някой се е обръщал към него с тези теории, Тръмп отклони критиките, отговаряйки, че „в качеството си на голям поддръжник, много хора са казвали различни неща“.

