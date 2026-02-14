Любопитно

Любов и кралско сияние: Уилям и Кейт очароваха със снимка за Свети Валентин

Принцът и принцесата на Уелс очароваха с нов спонтанен портрет за Свети Валентин, а Кейт Мидълтън загатна за романтичен жест от принц Уилям, появявайки се с луксозно златно колие със символичен надпис

14 февруари 2026, 17:15
Любов и кралско сияние: Уилям и Кейт очароваха със снимка за Свети Валентин
П ринцът и принцесата на Уелс излъчват неподправено щастие на нов кадър, публикуван навръх Свети Валентин.

Очарователната снимка бе споделена в официалния профил на кралската двойка в Instagram. На нея бъдещите крал и кралица сияят сред природата, а черно-белият кадър е придружен от семплото пожелание „Честит Свети Валентин“ и розово емоджи със сърце. Портретът е заснет през април миналата година в Норфолк и е част от същата фотосесия, от която бе избрана и официалната коледна картичка на семейството за 2025 г.

Зад обектива стои фотографът Джош Шинър – човекът, отговорен за цяла поредица от скъпи за семейството моменти, включително празничните им картички и официалните портрети за рождените дни на принц Джордж и принц Луи. Шинър изрази своята благодарност за възможността да работи с кралската двойка, споделяйки и друг впечатляващ кадър от същия период. Става дума за снимката, публикувана от Кейт за Деня на бащата през 2025 г., на която Уилям позира със синовете си и дъщеря си, принцеса Шарлот.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Josh Shinner (@joshshinner)

Към настоящия кадър фотографът възкликна: „Беше истинска привилегия да снимам @princeandprincesofwales през последните няколко години и това може би е любимият ми кадър до момента. Просто наистина радостен и спонтанен момент, за който съм толкова щастлив, че бях там.“

По време на фотосесията цялото семейство е заложило на координирани облекла в зелени нюанси. Кейт носи плетиво в цвят каки върху блуза с волани и карирана пола, докато малката принцеса Шарлот е облечена в пуловер с ефектна щампа.

  • Тайният жест на Кейт за Свети Валентин

Освен публичната демонстрация на привързаност, Кейт направи и дискретен жест към най-романтичния ден в годината. Миналата седмица тя бе забелязана с разкошно златно колие във формата на сърце от Даниела Дрейпър, известно като „Gold Guardian Heart Trace Necklace“.

Наблюдателни почитатели на кралското семейство отбелязват, че бижуто на стойност 1555 паунда е с гравиран надпис. Макар да не се уточнява какво точно гласи той, мнозина предполагат, че е личен подарък – вероятно от нейния любящ съпруг, принц Уилям.

Миналият месец Кейт отпразнува своя рожден ден, а самият дизайн във формата на сърце е създаден да „символизира любовта и силната връзка“.

