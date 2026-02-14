Любов и кралско сияние: Уилям и Кейт очароваха със снимка за Свети Валентин

П ринцът и принцесата на Уелс излъчват неподправено щастие на нов кадър, публикуван навръх Свети Валентин.

Очарователната снимка бе споделена в официалния профил на кралската двойка в Instagram. На нея бъдещите крал и кралица сияят сред природата, а черно-белият кадър е придружен от семплото пожелание „Честит Свети Валентин“ и розово емоджи със сърце. Портретът е заснет през април миналата година в Норфолк и е част от същата фотосесия, от която бе избрана и официалната коледна картичка на семейството за 2025 г.

Зад обектива стои фотографът Джош Шинър – човекът, отговорен за цяла поредица от скъпи за семейството моменти, включително празничните им картички и официалните портрети за рождените дни на принц Джордж и принц Луи. Шинър изрази своята благодарност за възможността да работи с кралската двойка, споделяйки и друг впечатляващ кадър от същия период. Става дума за снимката, публикувана от Кейт за Деня на бащата през 2025 г., на която Уилям позира със синовете си и дъщеря си, принцеса Шарлот.

Към настоящия кадър фотографът възкликна: „Беше истинска привилегия да снимам @princeandprincesofwales през последните няколко години и това може би е любимият ми кадър до момента. Просто наистина радостен и спонтанен момент, за който съм толкова щастлив, че бях там.“

По време на фотосесията цялото семейство е заложило на координирани облекла в зелени нюанси. Кейт носи плетиво в цвят каки върху блуза с волани и карирана пола, докато малката принцеса Шарлот е облечена в пуловер с ефектна щампа.

Тайният жест на Кейт за Свети Валентин

Освен публичната демонстрация на привързаност, Кейт направи и дискретен жест към най-романтичния ден в годината. Миналата седмица тя бе забелязана с разкошно златно колие във формата на сърце от Даниела Дрейпър, известно като „Gold Guardian Heart Trace Necklace“.

Prince William and Princess Kate couldn't be more in love in unseen Valentine's Day photo https://t.co/x2sE6NYVvm — HELLO! (@hellomag) February 14, 2026

Наблюдателни почитатели на кралското семейство отбелязват, че бижуто на стойност 1555 паунда е с гравиран надпис. Макар да не се уточнява какво точно гласи той, мнозина предполагат, че е личен подарък – вероятно от нейния любящ съпруг, принц Уилям.

Миналият месец Кейт отпразнува своя рожден ден, а самият дизайн във формата на сърце е създаден да „символизира любовта и силната връзка“.