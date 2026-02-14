Тръмп: Ще посетя Венецуела, но все още не сме решили кога

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че желае да посети Венецуела, без обаче да посочи точна дата, на която да осъществи визитата, предаде Франс прес.

"Ще посетя Венецуела, но все още не сме решили кога", заяви американският президент пред журналисти в Белия дом.

Тръмп посочи също, че ще позволи на повече големи петролни компании да се установят в страната след години ограничения.

Няколко часа по-късно САЩ разрешиха на пет големи предприятия от нефтената промишленост да възобновят или да развиват дейности във Венецуела под прекия контрол на Вашингтон. Разрешението се отнася за британските компании Би Пи (BP, "Бритиш петролиъм") и Шел", италианската "Ени", испанската "Репсол", както и американската "Шеврон", която успя да запази дейността си във Венецуела по изключение. Лицензионните договори ще се регулират от американското законодателство, а плащанията трябва да се извършват през сметки, одобрени от американското Министерство на финансите.

Междувременно американското правителство обяви вчера, че е изпратило повече от 6 тона медикаменти от първа необходимост във Венецуела, като допълни, че това е "първата от много пратки, съставляващи една значителна кампания".