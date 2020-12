Най-кървавите конфликти в историята на човечеството

Д вете световни войни доведоха до най-голям брой смъртни случаи в хода на конфликта в цялата история на човечеството. Има обаче и други сравними с тях по смъртност конфликти, пише колумнистът Петер Сучиу в National Interest.

Забравени от историята – жестоките диктатори, за които вероятно не сте и чували

#National_Interest These Conflicts Were the Most Destructive in All of Human History https://t.co/eroWe0d2Hs #Iraq