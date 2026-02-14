България

Съдът остави в ареста мъжа, намушкал децата и майка си в кв."Подуяне"

Адвокатът му заяви, че роднини на Топурски твърдят, "че е започнал да се увлича от будизма"

14 февруари 2026, 16:00
М ъжът, намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, остава за постоянно в ареста.Това реши Софийският градски съд. Припомняме, че Петко Топурски бе обвинен за това, че е намушкал сина си, майка си и дъщеря си, като 21-годишният мъж почина вследствие на раните. Инцидентът стана на 12 февруари 2026 г, предава NOVA.

Защитата - адвокат Ирена Караколева, заяви, че роднини на Топурски твърдят, "че е започнал да се увлича от будизма".

По време на заседанието днес съдът посочи че Топурски имал определени религиозни тенденции, но без изявени нарушения. Всяко едно от трите престъпления се явява тежко такова по смисъла на НК и се ползва със завишена степен на обществена опасност с високо наказание. Не се пренебрегва фактът, че Топурски е неосъждан, но тъй като наказанието за тези престъпления е високо, това няма толкова голяма тежест.

Според съда е от първостепенна важност да се установи психологическото състояние на Петко Топурски и експертиза трябва да бъде направена. 

Според прокуратурата няма данни за психично заболяване на обвиняемия. Необходимо е изследване, но в стационарни условия. Мъжът трябва да бъде закаран до затвора в Ловеч, където това да се случи. 

Ирена Караколева поясни, че не смята, че има риск обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Той е бил обявяван за общодържавно издирване преди, но в качеството на свидетел. Адвокатът твърди, че близки до Топурски са свидетелствали, че той "безкрайно обича" децата си и майка си. Майката на едно от децата на Топурски и неговата майка споделили, че в последно време се забелязва промяна в поведението му. 

"По делото има доказателства, които водят до подозрение за наличие на психично разстройство. В залата стана ясно, че той отговаря само с кратки изречения и с него не може да се проведе нормален диалог", обясни Караколева.Според защитата заключението на вещите лица е, че Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница, която е към затвора в Ловеч. 

