Зеленски се подигра с Орбан в Мюнхен

Благодарение на украинците унгарският премиер Виктор Орбан може да мисли за увеличаване на корема си, вместо на армията си, каза Зеленски

14 февруари 2026, 16:40
У краинският президент Володимир Зеленски се подигра с корема на унгарския лидер Виктор Орбан в обръщението си към Конференцията по сигурност в Мюнхен в събота, заявявайки, че борбата на Украйна срещу Русия е позволила на Европа да живее свободно. 

Благодарение на украинците унгарският премиер Виктор Орбан може да мисли за увеличаване на корема си, вместо на армията си, каза Зеленски.

„Може да има суверенна Молдова и Румъния без диктатура и дори един Виктор може да мисли как да увеличи корема си, а не как да увеличи армията си, за да спре руските танкове да се върнат по улиците на Будапеща“, каза 48-годишният бивш комик Зеленски. „Но вижте цената. Вижте цената, вижте болката, през която е преминала Украйна, вижте страданията, с които се е сблъскала Украйна. Украинците са тези, които държат европейския фронт“, добави той. 

Отношенията на Украйна със съседна Унгария са обтегнати от подкрепата на Орбан за Русия и се влошиха допълнително през последните седмици, след като Орбан засили атаките срещу Украйна преди оспорваните парламентарни избори през април. 

Въпреки че Украйна кандидатства за членство в ЕС дни след руската инвазия, тя не успя да постигне напредък в преговорите за присъединяване поради ветото на Орбан. За разлика от други европейски страни, Унгария не е диверсифицирала вноса си от Русия след нападението на Москва срещу Украйна. 

„Оръжията се развиват по-бързо от политическите решения, предназначени да ги спрат“, каза още Зеленски, според когото иранските дронове „Шахед“, които Русия изстрелва, са станали много по-смъртоносни с проточването на войната. 

Зеленски обвини също Владимир Путин, че е „роб на войната“. „Никой в Украйна не вярва, че (Путин) някога ще пусне нашия народ, но той няма да пусне и други европейски държави, защото не може да се откаже от самата идея за война. Той може да се смята за цар, но в действителност е роб на войната“, каза Зеленски.

