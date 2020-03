Най-кратките военни конфликти в историята

К акво си представяте, когато чуете думите военен конфликт? Вероятно първата ви асоциация е за поредица от ожесточени сблъсъци, които в някои случаи могат да продължат десетилетия. Историята, обаче, ни показва, че това невинаги е така. Някои конфликти приключват много бързо – в рамките на дни…или дори за броени минути. Кои са петте най-кратки войни в историята? Отговорът на този въпрос може да научите в следващите редове.

On this day in 1896, Britain goes to war with the tiny African nation of Zanzibar. Hostilities last for a total of 38 minutes. It's history's shortest armed conflict.



Here's the full story: https://t.co/7Ij7q17UEp pic.twitter.com/aY620HSDZM